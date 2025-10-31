Mỹ giáng đòn trừng phạt, 40.000 tấn dầu của Nga lênh đênh trên biển gần 1 tuần, chưa thể tới tay khách 'ruột'

Một tàu chở naphtha của Nga đang mắc kẹt ngoài khơi bờ biển phía Tây Ấn Độ từ ngày 26/10 vì không thể dỡ hàng do các lệnh trừng phạt mới của Mỹ, Reuters đưa tin.

Sau khi Washington mở rộng lệnh trừng phạt Moscow do xung đột với Ukraine vào tuần trước, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ cho biết họ sẵn sàng cắt giảm mạnh nhập khẩu dầu từ Nga, trong bối cảnh New Delhi đang phải chịu mức thuế 50% đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ.

Theo dữ liệu thị trường, Ấn Độ hiện là khách hàng lớn thứ 2 (sau Đài Loan) mua naphtha của Nga. Naphtha là sản phẩm dầu mỏ được dùng trong sản xuất hóa chất và xăng dầu. Riêng tháng 9, Nga đã xuất khẩu khoảng 170.000 tấn naphtha sang Ấn Độ. Toàn bộ số hàng này đã được dỡ tại các cảng của Ấn Độ, ngoại trừ lô hàng khoảng 40.000 tấn hiện đang mắc kẹt gần cảng Mundra thuộc bang Gujarat.

Theo dữ liệu của LSEG và Kpler, tàu chất hàng tại cảng Ust-Luga (Biển Baltic, Nga) và dự kiến cập cảng Mundra. Tuy nhiên, danh tính người mua và người bán chưa được xác định.

HPCL-Mittal Energy — doanh nghiệp vận hành nhà máy lọc dầu Bathinda với công suất 226.000 thùng/ngày tại bang Punjab — là đơn vị nhận toàn bộ nguồn cung dầu thô và naphtha qua cảng Mundra.

Ngày 29/10, HPCL-Mittal Energy cho biết đã ngừng mua dầu của Nga và khẳng định “sẽ không giao dịch với bất kỳ thực thể nào bị trừng phạt”. Một nguồn tin nội bộ nói với Reuters rằng nhà máy sắp bảo dưỡng trong tháng 11 và hiện có đủ lượng naphtha dự trữ cho hoạt động sản xuất.

Theo dữ liệu của LSEG, trong tháng 10, tổng khối lượng naphtha được xuất từ các cảng của Nga sang Ấn Độ đạt khoảng 185.000 tấn, phần lớn vẫn đang lênh đênh trên biển.

