Mỹ giảm thuế với Ấn Độ xuống 18%, Ấn Độ đồng ý chấm dứt mua dầu Nga

Ông Trump thông báo thỏa thuận trên mạng xã hội sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, đồng thời cho biết Ấn Độ sẽ chuyển sang mua dầu từ Mỹ và có thể cả từ Venezuela.

Một quan chức Nhà Trắng nói với Reuters rằng Mỹ sẽ hủy bỏ mức thuế trừng phạt 25% áp lên toàn bộ hàng nhập khẩu từ Ấn Độ do nước này mua dầu Nga. Mức thuế này trước đó được cộng thêm vào thuế “có đi có lại” 25%.

Cổ phiếu các doanh nghiệp lớn của Ấn Độ niêm yết tại Mỹ đã tăng mạnh sau thông tin này. Công ty tư vấn CNTT Infosys đóng cửa tăng 4,3%, Wipro tăng 6,8%, HDFC Bank tăng 4,4%, trong khi quỹ ETF iShares MSCI India tăng 3%.

Thông báo của ông Trump cũng góp phần cải thiện tâm lý tích cực đối với nhóm cổ phiếu bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, giúp các chỉ số chứng khoán lớn quay lại sắc xanh trong phiên.

Ông Trump cho biết Thủ tướng Modi cũng cam kết Ấn Độ sẽ “MUA HÀNG MỸ ở mức cao hơn rất nhiều”, bao gồm việc mua hơn 500 tỷ USD năng lượng của Mỹ, trong đó có than đá, cùng với công nghệ, nông sản và các sản phẩm khác.

“Họ cũng sẽ tiến tới việc giảm thuế quan và các rào cản phi thuế quan đối với Mỹ xuống MỨC KHÔNG,” ông Trump nói về Ấn Độ.

Theo số liệu của Tổ chức Thương mại Thế giới, trước khi ông Trump quay lại Nhà Trắng và nâng thuế của Mỹ lên mức hai chữ số vào năm ngoái, Ấn Độ từng nằm trong nhóm các quốc gia có thuế quan cao nhất thế giới, với mức thuế đơn giản trung bình 15,6% và thuế thực tế áp dụng là 8,2%.

Ít chi tiết được công bố

Bài đăng trên Truth Social của ông Trump không cung cấp nhiều chi tiết, bao gồm thời điểm bắt đầu áp dụng mức thuế thấp hơn, thời hạn để Ấn Độ chấm dứt mua dầu Nga, các biện pháp cắt giảm rào cản thương mại cũng như danh sách cụ thể các sản phẩm Mỹ mà Ấn Độ cam kết mua.

Tính đến chiều muộn thứ Hai, Nhà Trắng vẫn chưa ban hành tuyên bố chính thức của tổng thống hay thông báo trên Federal Register - những thủ tục cần thiết để các thay đổi có hiệu lực pháp lý.

Người phát ngôn Nhà Trắng không cung cấp thêm thông tin, trong khi Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao Ấn Độ chưa phản hồi các yêu cầu bình luận được gửi ngoài giờ làm việc. Đại sứ quán Nga tại Washington cũng chưa đưa ra bình luận.

Các thỏa thuận thương mại trước đây của Mỹ với các đối tác lớn tại châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc thường đi kèm cam kết đầu tư hàng trăm tỷ USD vào các ngành công nghiệp Mỹ, nhưng thông báo liên quan đến Ấn Độ lần này không đề cập đến bất kỳ khoản đầu tư cụ thể nào.

Bà Madhavi Arora, chuyên gia kinh tế tại Emkay Global, cho rằng thỏa thuận này sẽ đưa Ấn Độ “về cơ bản ngang bằng với các đối tác châu Á” với mức thuế từ 15% đến 19%, đồng thời giúp loại bỏ lực cản quá lớn đối với xuất khẩu của Ấn Độ và đồng rupee.

Thị trường Ấn Độ đã chịu áp lực mạnh kể từ khi Washington áp thuế, trở thành thị trường hoạt động kém nhất trong nhóm các nền kinh tế mới nổi năm 2025, với dòng vốn đầu tư nước ngoài rút ra ở mức kỷ lục.

Các tổ chức doanh nghiệp Mỹ phản ứng khá thận trọng và có phần chỉ trích. Phòng Thương mại Mỹ, vốn từ lâu kêu gọi một thỏa thuận thương mại mở cửa thị trường với Ấn Độ, cho rằng thông báo của ông Trump là một bước tiến theo hướng đó.

“Chúng tôi lạc quan rằng đây là bước đầu tiên hướng tới một hiệp định thương mại toàn diện, mở ra nhiều hợp tác hơn nữa cho khu vực tư nhân, và chúng tôi mong chờ được xem xét các chi tiết của thỏa thuận,” bà Suzanne Clark, CEO Phòng Thương mại Mỹ, cho biết.

Trong khi đó, liên minh hơn 800 doanh nghiệp nhỏ mang tên “We Pay the Tariffs” kêu gọi người Mỹ không nên ăn mừng thỏa thuận này, cho rằng đây là “mức tăng thuế 600% đối với doanh nghiệp Mỹ so với năm 2024”. Nhóm này lưu ý rằng thuế nhập khẩu của Mỹ đối với hàng hóa Ấn Độ khi đó chỉ khoảng 2-3%, nhưng nay đã lên 18% và có thể còn tăng nếu Ấn Độ không hoàn toàn từ bỏ dầu Nga.

Lời cảm ơn lớn từ Thủ tướng Modi

“Thật tuyệt vời khi được trò chuyện với người bạn thân thiết của tôi là Tổng thống Trump hôm nay. Rất vui khi các sản phẩm Made in India giờ đây sẽ chịu mức thuế giảm xuống 18%,” ông Modi viết trên mạng xã hội X. “Xin gửi lời cảm ơn lớn tới Tổng thống Trump, thay mặt cho 1,4 tỷ người dân Ấn Độ, vì thông báo tuyệt vời này.”

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal cho biết thỏa thuận sẽ giúp kinh tế Mỹ và Ấn Độ xích lại gần nhau hơn.

“Thỏa thuận này mở ra những cơ hội chưa từng có cho nông dân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nhân và lực lượng lao động tay nghề cao để ‘Sản xuất tại Ấn Độ cho thế giới’, ‘Thiết kế tại Ấn Độ cho thế giới’ và ‘Đổi mới tại Ấn Độ cho thế giới’. Nó cũng sẽ giúp Ấn Độ tiếp cận công nghệ từ Mỹ,” ông Goyal viết trên X.

Thỏa thuận được công bố chưa đầy một tuần sau khi Ấn Độ ký kết hiệp định thương mại được chờ đợi từ lâu với Liên minh châu Âu, dự kiến sẽ loại bỏ hoặc giảm thuế đối với 96,6% giá trị hàng hóa trao đổi. Tuy nhiên, thỏa thuận này không bao gồm đậu tương, thịt bò, đường, gạo và sữa của EU trong diện cắt giảm thuế.

Chính quyền Trump đang chạy đua để hoàn tất các thỏa thuận thương mại khung với những đối tác lớn trước khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết về việc có hủy bỏ các mức thuế “có đi có lại” của ông Trump theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế hay không.

Các quan chức chính quyền Trump đã đạt được thỏa thuận với Đài Loan vào tháng trước và cho biết những thỏa thuận như vậy sẽ tiếp tục, bất kể phán quyết của tòa án, vì Mỹ có thể tái áp thuế theo các thẩm quyền pháp lý khác.

Dầu mỏ Tây Bán cầu

Hôm thứ Bảy, ông Trump hé lộ khả năng đạt được thỏa thuận để Ấn Độ mua dầu từ Venezuela, sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một cuộc đột kích quân sự vào đầu tháng Một.

Thỏa thuận này diễn ra sau nhiều tháng đàm phán thương mại căng thẳng giữa hai bên.

Tháng Tám năm ngoái, ông Trump đã tăng gấp đôi thuế nhập khẩu từ Ấn Độ lên 50% nhằm gây sức ép buộc New Delhi ngừng mua dầu Nga, và đầu tháng này còn cảnh báo mức thuế có thể tiếp tục tăng nếu Ấn Độ không hạn chế các giao dịch đó.

Việc mua dầu từ Venezuela sẽ giúp Ấn Độ thay thế một phần lượng dầu Nga, trong bối cảnh nước này là nhà nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới.

Ấn Độ phụ thuộc rất lớn vào nhập khẩu dầu, đáp ứng khoảng 90% nhu cầu trong nước. Việc mua dầu Nga giá rẻ đã giúp giảm chi phí nhập khẩu kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022 và phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu năng lượng của Nga.

Gần đây, Ấn Độ đã bắt đầu giảm tốc độ mua dầu từ Nga. Theo một báo cáo của Reuters, trong tháng Một, lượng mua vào khoảng 1,2 triệu thùng/ngày, dự kiến giảm xuống khoảng 1 triệu thùng/ngày trong tháng Hai và 800.000 thùng/ngày vào tháng Ba.