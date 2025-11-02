Theo một báo cáo mới từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Hoa Kỳ, điều kiện thời tiết đang cản trở hoạt động tác chiến bằng máy bay không người lái (UAV) xung quanh Pokrovsk.

Tài liệu này nhấn mạnh rằng đây là một trong những lý do khiến Nga tăng cường cuộc hoạt động tấn công trong và xung quanh thành phố.

"Giao tranh cận chiến ác liệt, địa hình đô thị và điều kiện thời tiết khiến chiến tranh máy bay không người lái trở nên khó khăn cho cả hai bên ở khu vực này của mặt trận.

Đặc biệt, mưa và sương mù ngăn cản UAV Ukraine phát hiện binh lính Nga tiến vào thành phố", các nhà phân tích của ISW lưu ý.

Tài liệu nhấn mạnh rằng các đơn vị Nga hiện đang được phát hiện ở phía Bắc Pokrovsk: "Quân đội Nga cũng tiến vào mặt trận ở khu vực Kharkiv - xung quanh các thành phố Velykyi Burluk và Kupyansk", Viện Nghiên cứu Chiến tranh thừa nhận.

Chiến trường Pokrovsk đang diễn biến theo chiều hướng bất lợi đối với Quân đội Ukraine.

Cần lưu ý rằng báo cáo của các nhà phân tích Mỹ có một số điểm bám sát báo cáo từ hiện trường. Các chuyên gia quân sự đã nhiều lần lưu ý, chính nhờ sự hỗ trợ của máy bay không người lái, Lực lượng Vũ trang Ukraine vẫn có khả năng ít nhất là ngăn chặn phần nào bước tiến của binh sĩ Nga tại nhiều khu vực chiến trường.

Bất kỳ yếu tố nào cản trở việc sử dụng máy bay không người lái đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của hệ thống phòng thủ được chính quyền Kyiv tạo lập. Trong khi đó, Quân đội Ukraine gần đây đã phàn nàn về những tổn thất đáng kể trong số các đơn vị vận hành máy bay không người lái.

Bộ tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Lực lượng Vũ trang Ukraine tuyên bố rằng Quân đội Nga đã thực sự bắt đầu một cuộc săn lùng "người chim".