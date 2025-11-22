Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Mỹ đã gửi cho Ukraine một đề xuất hòa bình gồm 28 điểm, trong đó chấp thuận một số yêu cầu chính của Nga như Kiev nhượng lại một phần lãnh thổ, hạn chế quy mô quân đội và không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Các nguồn tin giấu tên cho biết, Kiev đang chịu áp lực lớn hơn từ Washington so với bất kỳ cuộc thảo luận hòa bình nào trước đây, và Mỹ muốn Ukraine ký thỏa thuận vào ngày 27/11.

Trước đó, một phái đoàn gồm các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev vào ngày 20/11 để thảo luận về con đường dẫn đến hòa bình.

Đại sứ Mỹ tại Ukraine và phái đoàn đã mô tả cuộc họp là một thành công, và cho biết Washington muốn đẩy nhanh hạn chót để ký kết một văn kiện giữa Mỹ và Ukraine.

Các nhà lãnh đạo châu Âu, những người không được tham vấn về kế hoạch 28 điểm của Mỹ, đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Kiev. Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm chung với Tổng thống Zelensky.

Khác với Mỹ, kế hoạch của châu Âu chỉ bao gồm hai điểm, theo lời Cao ủy Chính sách Đối ngoại Liên minh châu Âu - Kaja Kallas - là làm suy yếu Nga và hỗ trợ Ukraine.

Các quan chức Mỹ cho biết, kế hoạch được soạn thảo sau khi tham vấn với Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Rustem Umerov, một đồng minh thân cận của Tổng thống Zelensky, người từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho đến tháng 7.

"Kế hoạch này được soạn thảo ngay sau các cuộc thảo luận với một trong những thành viên cấp cao nhất trong chính quyền của Tổng thống Zelensky - ông Rustem Umerov. Ông đã đồng ý với phần lớn kế hoạch, sau khi thực hiện một số sửa đổi, và đã trình lên Tổng thống Zelensky", một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết.

Tuy nhiên, ông Umerov ngày 21/11 khẳng định, rằng ông chưa thảo luận về các điều khoản của kế hoạch, nên chắc chắn không thể phê duyệt.

"Trong chuyến thăm Mỹ, vai trò của tôi chỉ mang tính kỹ thuật - tổ chức các cuộc họp và chuẩn bị đối thoại. Tôi không đưa ra bất kỳ đánh giá nào, hay thậm chí là phê duyệt bất kỳ điểm nào. Điều này không thuộc thẩm quyền của tôi và không phù hợp với quy trình", ông viết trên Telegram.

Ông Umerov cũng khẳng định, Kiev sẽ không chấp nhận một kế hoạch vi phạm chủ quyền của mình.