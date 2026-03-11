Một số chuyên gia và chính trị gia phương Tây cho rằng, Mỹ đã triển khai các máy bay chỉ huy chiến lược có khả năng điều phối tấn công hạt nhân tới khu vực Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột hạt nhân.

Máy bay E-6B Mercury của Hải quân Mỹ được mệnh danh là máy bay “Ngày tận thế” vì khả năng sống sót sau một cuộc chiến tranh hạt nhân và điều phối phản ứng quân sự của Mỹ. Ảnh: US Navy.

Theo ông George Galloway, việc sử dụng hoặc thậm chí chuẩn bị sử dụng kho vũ khí hạt nhân tại khu vực này có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho toàn bộ cộng đồng quốc tế.

“Đây không phải là vũ khí hạt nhân của Israel mà là của Mỹ. Nó đang ở trên chiếc máy bay ‘Ngày tận thế’ hiện đang hướng về Trung Đông”, ông Galloway viết.

Máy bay “Ngày tận thế” là chiếc Boeing E-4B Nightwatch đóng vai trò trung tâm chỉ huy bay của Mỹ được thiết kế để hoạt động ngay cả trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Tuy nhiên, dữ liệu theo dõi chuyến bay gần đây cũng ghi nhận sự xuất hiện của Boeing E-6B Mercury - một loại máy bay chỉ huy chiến lược khác của Hải quân Mỹ có khả năng điều phối lực lượng hạt nhân.

Theo dữ liệu theo dõi bay, kể từ khi xung đột với Iran bùng phát ngày 28/2, đã có nhiều chuyến bay của E-6B Mercury được phát hiện. Một số chuyến cất cánh từ các căn cứ quân sự tại Mỹ và sau đó được cho là hướng về phía Đại Tây Dương và khu vực Vịnh Ba Tư.

Máy bay E-6B Mercury có khả năng liên lạc với tất cả các lực lượng quân sự của Mỹ từ trên không, từ tàu ngầm đến các bệ phóng tên lửa ngầm. Nguồn: Daily Mail.

Duy trì liên lạc quân sự trong trường hợp cơ sở hạ tầng mặt đất bị phá hủy

E-6B Mercury được chế tạo trên khung thân Boeing 707 và được thiết kế để duy trì liên lạc quân sự trong trường hợp cơ sở hạ tầng mặt đất bị phá hủy. Máy bay đóng vai trò như một trung tâm chỉ huy bay và trạm liên lạc khổng lồ, có thể truyền mệnh lệnh từ Tổng thống Mỹ hoặc Bộ chỉ huy quân sự tới các tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân dưới đáy đại dương, cũng như tới các bệ phóng tên lửa trên đất liền.

Nhiệm vụ chính của loại máy bay này được gọi là TACAMO (Take Charge and Move Out) - hệ thống liên lạc chiến lược nhằm đảm bảo rằng các lực lượng hạt nhân của Mỹ vẫn có thể nhận lệnh ngay cả khi hệ thống thông tin thông thường bị phá hủy trong chiến tranh.

Ngoài ra, E-6B Mercury còn thực hiện nhiệm vụ mang mật danh “Looking Glass”, đóng vai trò như một sở chỉ huy chiến lược trên không có khả năng điều phối việc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay ngày 3/3/2026 cho thấy một máy bay E-6B đã bay qua không phận Mỹ và hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Hải quân Patuxent River ở bang Maryland. Ảnh: Daily Mail.

Các chuyến bay của máy bay “Ngày tận thế” thường được tiến hành trong các cuộc diễn tập, huấn luyện hoặc nhằm chứng tỏ khả năng sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, việc chúng xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran đã khiến nhiều nhà quan sát lo ngại về nguy cơ xung đột hạt nhân .

Trước đó, doanh nhân công nghệ-nhà hoạt động chính trị Phần Lan gốc Đức Kim Dotcom cảnh báo rằng, có khả năng Mỹ và Israel có thể cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Iran, sau khi Washington đưa ra yêu cầu Tehran phải “đầu hàng vô điều kiện”.

Trong khi đó, cựu cố vấn Lầu Năm Góc Douglas Macgregor cho rằng, Israel có thể cân nhắc tấn công hạt nhân nếu Iran từ chối nhượng bộ, dù ông tin rằng Mỹ khó có khả năng trực tiếp thực hiện một bước đi như vậy.

Hai phi cơ E-6B Mercury đã được nhìn thấy hướng về Trung Đông hôm 5/3, vài ngày sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran. Nguồn: Daily Mail.