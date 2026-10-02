Mỹ đón tin vui từ châu Á và châu Âu

Một mặt hàng chiến lược của Mỹ đang được châu Âu và châu Á đua nhau mua.

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Xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ tăng trong tháng 9/2026, khi nhu cầu từ châu Âu gia tăng, đẩy giá khí đốt tại khu vực này vượt nhẹ châu Á. Diễn biến giá cả đang thúc đẩy các nhà xuất khẩu Mỹ ưu tiên những thị trường có mức giá hấp dẫn hơn.

Theo dữ liệu sơ bộ từ công ty tài chính LSEG, Mỹ đã xuất khẩu 10,9 triệu tấn LNG trong tháng 9, tăng so với mức 10,7 triệu tấn của tháng 8. Sản lượng xuất khẩu tăng bất chấp việc nhà máy Cove Point tại bang Maryland phải tạm dừng hoạt động để bảo trì định kỳ.

Trong tháng 9, Berkshire Hathaway Energy thông báo đóng cửa nhà máy Cove Point trong khoảng 3 tuần để thực hiện công tác bảo dưỡng mùa thu. Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu Mỹ vẫn tận dụng được đà tăng của giá khí đốt toàn cầu và điều kiện vận hành thuận lợi hơn tại khu vực bờ biển Vịnh Mexico. Nhiệt độ mát hơn giúp giảm bớt những hạn chế liên quan đến thời tiết nắng nóng, vốn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất trong các tháng hè.

Châu Âu tiếp tục là thị trường tiêu thụ LNG lớn nhất của Mỹ trong tháng 9, khi nhu cầu nhập khẩu tăng nhằm bổ sung lượng khí dự trữ trước mùa sưởi ấm mùa đông.

Theo dữ liệu sơ bộ từ hệ thống theo dõi tàu của LSEG, châu Âu đã nhập khẩu 5,91 triệu tấn LNG từ Mỹ trong tháng 9, chiếm khoảng 54% tổng lượng xuất khẩu. Con số này tăng nhẹ so với mức 5,8 triệu tấn của tháng trước.

Nhu cầu từ châu Âu gia tăng đã hỗ trợ giá khí đốt tại khu vực, đồng thời thu hút các lô hàng LNG vốn có thể được vận chuyển đến châu Á hoặc Mỹ Latinh.

Cụ thể, giá khí đốt giao dịch trên sàn Dutch Title Transfer Facility (TTF), chỉ số tham chiếu của thị trường châu Âu, đạt bình quân 25,42 USD/mmBtu trong tháng 9, tăng từ 21,17 USD/mmBtu trong tháng 8.

Trong khi đó, chỉ số giá khí đốt tham chiếu Nhật Bản - Hàn Quốc (JKM) đạt bình quân 25,39 USD/mmBtu trong tháng 9, so với khoảng 22 USD/mmBtu của tháng trước. Như vậy, giá khí đốt tại châu Âu đã nhỉnh hơn châu Á, dù khoảng cách giữa hai thị trường khá nhỏ.

Tại châu Á, lượng LNG nhập khẩu từ Mỹ đạt 2,84 triệu tấn trong tháng 9, tương đương 26% tổng lượng xuất khẩu, tăng so với mức 2,59 triệu tấn trong tháng 8. Giá khí đốt tương đối ổn định tại khu vực tiếp tục duy trì sức hút đối với các lô hàng LNG của Mỹ.

Bên cạnh châu Âu và châu Á, Ai Cập tiếp tục là một trong những khách hàng lớn của LNG Mỹ trong tháng 9, với lượng nhập khẩu đạt 0,68 triệu tấn, tương đương hơn 6% tổng lượng xuất khẩu của nước này.



