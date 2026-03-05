Mỹ đón tin vui bất ngờ

Qatar đã ngừng sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) hôm 2/3 sau khi Iran tấn công hai cơ sở quan trọng để trả đũa các cuộc không kích quy mô lớn của Mỹ và Israel khiến lãnh đạo nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, Ayatollah Ali Khamenei, thiệt mạng.

Việc ngừng sản xuất của Qatar tạo ra một khoảng trống lớn. Qatar là nhà xuất khẩu LNG lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, chiếm khoảng 20% ​​nguồn cung toàn cầu, theo công ty tư vấn năng lượng Kpler.

“Chúng ta đang chứng kiến ​​sự sụt giảm nghiêm trọng nguồn cung LNG toàn cầu,” Alex Munton, chuyên gia về thị trường khí đốt tự nhiên tại công ty tư vấn Rapidan Energy, cho biết.

Qatar là nhà xuất khẩu LNG đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ. Nguồn: Kpler.

LNG là một dạng khí đốt tự nhiên được làm lạnh siêu tốc ở âm 260 độ F (khoảng -220 độ C) thành dạng lỏng và được chất lên tàu chở dầu để vận chuyển khắp thế giới. Nó được sử dụng để sản xuất điện và sưởi ấm.

Cổ phiếu của Cheniere và Venture Global, hai nhà sản xuất lớn nhất của Mỹ, đã tăng lần lượt khoảng 7% và gần 24% trong tuần này sau khi sản xuất LNG của Qatar ngừng hoạt động.

“Với công suất LNG gia tăng lớn nhất thế giới, Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn gián đoạn lịch sử này trên thị trường,” Giám đốc điều hành của Venture Global, Michael Sabel, nói với các nhà phân tích hôm 2/3 trong cuộc họp công bố báo cáo tài chính quý IV.

“Venture Global sẵn sàng giúp ổn định và đảm bảo nguồn cung cho thị trường,” Sabel nói.

Iran cũng đã ra lệnh đóng cửa eo biển Hormuz, điểm nghẽn quan trọng nhất thế giới đối với xuất khẩu dầu và LNG. Giao thông tàu chở dầu đã bị đình trệ khi các chủ tàu thực hiện các biện pháp phòng ngừa do chiến tranh leo thang ở Trung Đông.

Điểm đặc biệt nhất của LNG Mỹ

Mỹ đã xuất khẩu khoảng 108 triệu tấn khí LNG vào năm ngoái. Các nhà sản xuất của Mỹ không thể tăng sản lượng LNG vượt quá mức hiện tại, ông Munton cho biết. “Về cơ bản, họ đang hoạt động hết công suất,” ông nói.

Nhưng vì các hợp đồng khách hàng của họ không có điểm đến cố định, họ có thể chuyển hướng LNG để đáp ứng nhu cầu, ông nói. Khả năng linh hoạt của các nhà sản xuất LNG của Mỹ như Venture và Cheniere đóng vai trò quan trọng trong những thời điểm khủng hoảng, nhà phân tích cho biết. Đó là một đặc điểm độc đáo của ngành công nghiệp LNG của Mỹ, ông nói thêm.

Điểm đến của LNG Qatar trong giai đoạn 2015-2025.

“LNG có thể được chuyển hướng đến nơi có nhu cầu lớn nhất,” ông Munton nói. “Chúng ta đã chứng kiến ​​điều này vào năm 2022 sau xung đột Ukraine. Đột nhiên, châu Âu bị thiếu hụt, và họ đã có thể kêu gọi đến LNG của Mỹ và tận dụng tính linh hoạt vốn có của LNG Mỹ.”

LNG của Mỹ không thể thay thế nguồn cung bị mất từ ​​Qatar, nhưng những người mua thực sự cần khí đốt và sẵn sàng trả giá đủ cao sẽ có được nó, Munton nói.

Gần 90% lượng LNG xuất khẩu của Qatar được vận chuyển đến châu Á, phần còn lại chủ yếu đến châu Âu, theo Kpler. Giá khí đốt tự nhiên tương lai của châu Âu đã tăng vọt hơn 80% trong tuần này do nguồn cung bị mất từ ​​Qatar.

“Lý do giá khí đốt tự nhiên của châu Âu tăng mạnh như vậy là vì giờ đây họ phải cạnh tranh với LNG sẽ được chuyển đến châu Á để bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung từ Qatar,” Matt Smith, một nhà phân tích dầu mỏ tại Kpler, cho biết.

Ẩn số mang tên LNG Nga

Hiện chưa rõ việc ngừng cung cấp ở Qatar sẽ kéo dài bao lâu. Ông Munton cho biết, việc sản xuất chỉ có thể khởi động lại khi eo biển Hormuz được mở cửa cho giao thông và LNG có thể được bốc lên tàu. Rapidan Energy dự kiến ​​eo biển sẽ vẫn đóng cửa trong hai đến bốn tuần tới, ông nói.

“Việc khởi động lại sẽ diễn ra dần dần, vì vậy trên thực tế nó sẽ kéo dài nhiều tuần,” ông Munton nói. “Xung đột sẽ không kết thúc trong tương lai gần. Theo như chúng tôi biết, nó sẽ kéo dài nhiều tuần.”

LNG của Nga cũng có thể được đưa vào thảo luận nếu nguồn cung từ Qatar bị gián đoạn kéo dài, ông Jan-Eric Fahnrich, một nhà phân tích cấp cao tại Rystad Energy, cho biết trong một ghi chú hôm thứ Ba.

“Tuy nhiên, việc khôi phục nguồn cung từ Nga phụ thuộc vào việc dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt và châu Âu mua phần lớn khí LNG của Nga để hỗ trợ hậu cần vận chuyển,” ông Fahnrich nói. Điều này rất khó xảy ra vì nó hoàn toàn trái ngược với lợi ích quốc gia của Mỹ, ông nói. Nguồn cung từ Nga sẽ làm suy yếu các kế hoạch mở rộng của Mỹ, nhà phân tích cho biết.

Châu Âu hiện đang đối mặt với kịch bản tồi tệ nhất về năng lượng, Munton cho biết. Lệnh cấm nhập khẩu khí đốt đường ống và khí hóa lỏng (LNG) từ Nga sẽ có hiệu lực vào ngày 18/3 và sẽ được thực hiện dần dần trong suốt năm. Giờ đây, châu Âu cũng phải đối mặt với nguy cơ mất nguồn cung từ Qatar.

Ông Munton nói rằng châu Âu “chưa hoàn toàn thoát khỏi cuộc khủng hoảng năng lượng lớn” do xung đột Ukraine gây ra. “Giờ đây, họ lại phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khác”, ông nói.