Mỹ đón tin buồn hơn 80 tỷ USD vì cuộc chiến với với Iran

Các ngân hàng trung ương nước ngoài đã giảm lượng trái phiếu kho bạc Mỹ nắm giữ tại Cục Dự trữ Liên bang New York xuống mức thấp nhất kể từ năm 2012, khi các quốc gia bán trái phiếu chính phủ Mỹ để hỗ trợ nền kinh tế và tiền tệ trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông leo thang.

Theo dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), giá trị trái phiếu kho bạc do các tổ chức chính thức nắm giữ tại Fed New York – nhóm này chủ yếu bao gồm các ngân hàng trung ương nhưng cũng có cả chính phủ và các tổ chức quốc tế – đã giảm 82 tỷ USD kể từ ngày 25/2 xuống còn 2,7 nghìn tỷ USD.

Sự sụt giảm cho thấy giá năng lượng tăng vọt do việc Iran kiểm soát chặt eo biển Hormuz đã làm đảo lộn tình hình tài chính của các quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu dầu mỏ, cũng như đẩy giá đồng USD.

Điều này cũng diễn ra vào thời điểm một số ngân hàng trung ương đã can thiệp vào thị trường ngoại hối để hỗ trợ tiền tệ – một động thái thường bao gồm việc bán USD.

“Các cơ quan chính phủ nước ngoài đang bán trái phiếu kho bạc, Meghan Swiber, chiến lược gia về lãi suất của Mỹ tại Bank of America (BofA), cho biết.

Lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do nước ngoài nắm giữ tại Fed New York qua các năm. Nguồn: Fed NY.

Brad Setser, một chuyên gia cao cấp tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, cho biết các nước nhập khẩu dầu mỏ như Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Thái Lan có thể nằm trong số những nước đang bán trái phiếu kho bạc vì họ phải trả giá cao hơn cho dầu mỏ vốn được định giá bằng USD.

Theo dữ liệu chính thức, ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã bán 22 tỷ USD trái phiếu chính phủ nước ngoài từ dự trữ ngoại hối kể từ ngày 27/2, một ngày trước khi các Mỹ và Israel tấn công Iran. Setser cho biết một phần đáng kể trong số này có khả năng là trái phiếu kho bạc Mỹ.

Dữ liệu riêng biệt từ ngân hàng trung ương Thái Lan và Ấn Độ cho thấy dự trữ ngoại hối đã được bán ra kể từ khi xung đột ở Trung Đông nổ ra, mặc dù chưa rõ liệu đó là bán trái phiếu kho bạc hay tiền gửi USD.

“Một số quốc gia không muốn đồng tiền của họ suy yếu hơn nữa vì điều đó sẽ đẩy giá dầu tính bằng nội tệ lên cao. Do đó, quyết định can thiệp vào thị trường tiền tệ để cố gắng hạn chế sự mất giá và kìm hãm đà tăng của giá dầu tính bằng nội tệ là điều dễ hiểu”, Setser nói.

Swiber tại BofA lưu ý rằng các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ ở Trung Đông cũng có thể đang bán trái phiếu Mỹ để bù đắp doanh thu từ dầu mỏ.

Các ngân hàng trung ương toàn cầu coi trái phiếu kho bạc như một loại tài sản dự trữ quan trọng hàng đầu, vì thị trường trái phiếu kho bạc trị giá 30 nghìn tỷ USD là thị trường lớn nhất và sâu rộng nhất trên thế giới.

Các ngân hàng trung ương nước ngoài đang bán trái phiếu Mỹ vào thời điểm thị trường trái phiếu kho bạc đang chịu áp lực khi các nhà giao dịch lo ngại rằng xung đột ở Trung Đông có thể đẩy lạm phát lên cao. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm và 10 năm tăng mạnh nhất kể từ năm 2024 trong tháng này, làm tăng chi phí vay mượn cho chính phủ cũng như các doanh nghiệp và hộ gia đình.

Một số nhà đầu tư cho rằng lượng trái phiếu kho bạc do các ngân hàng trung ương nước ngoài nắm giữ thường giảm khi đồng USD mạnh lên, nhưng một số khác lại cho rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy các chủ sở hữu đang rút tiền trong bối cảnh thị trường biến động.

Dữ liệu cho thấy các chủ sở hữu trái phiếu chính phủ nước ngoài có thể đang “tích trữ tiền vào quỹ dự trữ” bằng cách bán tháo trái phiếu kho bạc, theo Stephen Jones, giám đốc đầu tư tại Aegon Asset Management. “Họ đang tích lũy tiền dự phòng cho những lúc khó khăn”.

Lượng trái phiếu kho bạc do nước ngoài nắm giữ tại Fed đã giảm trong những năm gần đây vì các ngân hàng trung ương tăng cường đa dạng dự trữ tài sản, giảm phụ thuộc vào đồng USD. Điều này đã khiến các nhà đầu tư tư nhân nước ngoài trở thành một phần ngày càng quan trọng của thị trường.

Theo FT﻿