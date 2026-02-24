Mỹ dồn quân "sát vách" Iran, sơ tán nhân viên ngoại giao tại Lebanon

Theo Tân Hoa Xã, động thái này báo hiệu một sự leo thang tiềm tàng với Iran chỉ vài ngày trước khi hai bên dự kiến nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân.

Hãng Kan của Israel ngày 23-2 đưa tin các máy bay tiếp nhiên liệu trên không và máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster của Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion trong 24 giờ qua. Đây là một phần trong kế hoạch tăng cường quân sự của Mỹ tại khu vực.

Các bức ảnh cho thấy những máy bay này đang đậu tại sân bay bên ngoài TP Tel Aviv, cửa ngõ quốc tế chính của Israel.

Hãng tin Kan cho biết thêm việc triển khai này nằm trong khuôn khổ chuẩn bị rộng lớn hơn của Mỹ cho một cuộc tấn công tiềm tàng nhắm vào Iran.

Tương tự, đài BBC dẫn lời giới chức Mỹ và Iran cho biết dù đã có tiến triển sau các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ tuần trước, Mỹ vẫn tiếp tục tăng cường triển khai quân sự khổng lồ gần Iran, bao gồm hàng loạt tàu khu trục, tàu chiến và máy bay chiến đấu.

Máy bay vận tải C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ. Ảnh: Tân Hoa Xã

Các quan chức Mỹ tuyên bố rằng mọi phương án vẫn đang được xem xét nếu ngoại giao thất bại trong việc giải quyết các tranh chấp về chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran. Trong khi đó, Iran cảnh báo sẽ trả đũa các mục tiêu của Mỹ và Israel nếu bị tấn công.

Trong một diễn biến liên quan, truyền thông Lebanon và đài BBC đưa tin sau một cuộc đánh giá an ninh, Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Beirut ngày 23-2 sơ tán khoảng 50 nhân viên ra khỏi Lebanon.

Mặc dù lý do chính xác cho việc sơ tán một phần này chưa được công bố, nhưng diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng "những điều tồi tệ" sẽ xảy ra nếu Iran không đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân.

Phát ngôn đó làm dấy lên lo ngại về sự trả đũa từ Tehran. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cũng đăng tải các thông điệp trên mạng xã hội đe dọa lực lượng Mỹ.

Trong khi đó, Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Lebanon (LBCI) mô tả động thái Đại sứ quán Mỹ tại Beirut sơ tán hàng chục nhân viên là một biện pháp phòng ngừa, nhằm ứng phó với khả năng leo thang xung đột trong khu vực.

Các nhân viên không thiết yếu đã được rút khỏi đại sứ quán Mỹ tại Beirut. Ảnh: EPA

Những diễn biến mới nhất kể trên tiếp theo sau hai vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp giữa Mỹ và Iran trong tháng này: vòng thứ nhất tại Muscat (Oman) vào ngày 6-2 và vòng thứ hai tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 17-2.

Bộ trưởng Ngoại giao Oman, Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi, cho biết vào ngày 22-2 rằng vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày 26-2 tại Geneva.

Tại Israel hôm 23-2, Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu trước quốc hội rằng quốc gia này đang đối mặt với "những ngày phức tạp và đầy thử thách".

Ông khẳng định Israel đang chuẩn bị cho mọi kịch bản và nếu Iran tấn công, họ sẽ đáp trả bằng "sức mạnh mà đối phương không thể tưởng tượng nổi".