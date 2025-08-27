Mỹ điều tra 1,4 triệu xe Honda

Cơ quan này cho biết đã nhận hơn 400 báo cáo về sự cố ở động cơ V6 3,5 lít, trong đó vòng bi thanh truyền có thể mòn sớm và kẹt lại. Đây là vấn đề từng khiến Honda phải thu hồi gần 250.000 xe cuối năm 2023.

Cơ quan quản lý khẳng định việc mở rộng điều tra nhằm đánh giá toàn diện phạm vi, mức độ rủi ro và tác động an toàn của sự cố, trong bối cảnh nhiều trường hợp ngoài diện thu hồi vẫn gặp lỗi tương tự.

Hãng xe Honda Motor của Nhật Bản mới đây cũng công bố lợi nhuận hoạt động trong quý I năm tài khóa 2025 (từ tháng 4-6/2025) giảm 50% do đồng Yen mạnh lên và ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của Mỹ. Tuy nhiên, công ty đã nâng dự báo lợi nhuận cho cả năm.

Nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai Nhật Bản này ghi nhận lợi nhuận hoạt động trong thời gian từ tháng 4-6/2025 đạt 244,2 tỷ Yen (khoảng 1,66 tỷ USD). Con số này thấp hơn 20% so với mức dự báo trung bình 311,7 tỷ Yen mà các chuyên gia phân tích của Tập đoàn giao dịch chứng khoán London (LSEG) đưa ra.

Honda cho biết mức thuế nhập khẩu ô tô 27,5% của Mỹ là một trong những nguyên nhân chính làm giảm lợi nhuận hoạt động của công ty khoảng 125 tỷ Yen trong quý trên. Tuy nhiên, Honda đánh giá tác động từ thuế quan lên lợi nhuận hoạt động của cả năm thấp hơn so với dự báo hồi tháng 5/2025. Nhờ vậy, Honda đã nâng dự báo lợi nhuận hoạt động cả tài khóa 2025 từ 500 tỷ Yen lên 700 tỷ Yen. Đồng thời, công ty cũng điều chỉnh dự báo về tỷ giá trung bình xuống còn 140 Yen đổi 1 USD, từ mức 145 Yen/USD trước đó.

Báo cáo cũng cho thấy sự phụ thuộc ngày càng lớn của Honda vào thị trường Mỹ. Trong 6 tháng đầu năm nay, thị trường này chiếm 41% tổng doanh số bán trên quy mô toàn cầu của công ty, tăng so với mức 37% của cả năm 2024 và 26% của năm 2022.

Hiện tại, Honda sản xuất hầu hết xe hơi cho thị trường Mỹ ở Canada và Mexico và chỉ xuất khẩu vài nghìn xe mỗi tháng từ Nhật Bản. Công ty kỳ vọng sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ các ưu đãi thuế của Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) so với dự báo ban đầu.