HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ "điều thêm quân đến Ba Lan", Nga phản ứng gay gắt

Xuân Mai
|

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần rồi công bố kế hoạch gửi thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan.

Nga hôm 28-5 cảnh báo việc triển khai thêm binh sĩ Mỹ gần biên giới nước này là “không thể chấp nhận được” sau khi Washington cam kết điều thêm quân đến Ba Lan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố việc giảm số lượng quân nhân Mỹ đồn trú tại châu Âu sẽ là "bước đi hợp lý, chính đáng dù quá muộn" nhằm ổn định tình hình an ninh mà bà cho là "mất cân bằng" do chính sách của NATO gây ra.

Mỹ "điều thêm quân đến Ba Lan", Nga phản ứng gay gắt - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Bên cạnh đó, bà Zakharova nhấn mạnh việc triển khai thêm quân đội Mỹ trong khu vực sẽ đặt họ vào tầm bắn. Bà cho biết động thái như vậy chỉ làm tăng căng thẳng ở châu Âu và buộc Nga phải đáp trả bằng "các biện pháp kỹ thuật-quân sự".

Phản ứng trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần rồi công bố kế hoạch gửi thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan, một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất trong cuộc xung đột với Nga.

Khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Ba Lan, phần lớn theo hình thức luân phiên trong khi tổng số quân Mỹ triển khai khắp châu Âu khoảng 80.000 người.

Ba Lan có chung biên giới với vùng Kaliningrad của Nga.

Theo đài RT, ông Donald Trump thường xuyên chỉ trích các thành viên NATO không chi đủ cho quốc phòng. Gần đây, ông đã tuyên bố rút 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức giữa lúc tranh cãi với Berlin về cuộc xung đột Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow không có ý định tấn công các nước NATO trừ khi Nga bị tấn công trước.

Các quan chức Nga cáo buộc phương Tây "quân sự hóa liều lĩnh", cho rằng việc NATO mở rộng về phía Đông là một trong những nguyên nhân gây xung đột Nga - Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine đang củng cố toàn bộ đường biên giới dài 1.085 km với Belarus, mở rộng hệ thống phòng thủ dọc theo biên giới phía Bắc khi Kiev cảnh báo nguy cơ leo thang từ hướng Bắc.

Người phát ngôn Cục Biên phòng Nhà nước Ukraine Andriy Demchenko hôm 28-5 nói với RBC-Ukraine rằng lực lượng biên phòng đang tiến hành các công trình kỹ thuật ngay trên đường biên giới. Trong khi đó, các đơn vị khác của lực lượng quốc phòng Ukraine đang xây dựng thêm hệ thống phòng thủ dọc ở sâu phía sau.

Theo ông Andriy Demchenko, chính quyền địa phương cũng tham gia nỗ lực này theo chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Trong khi nhiều nhà phân tích nhận định không có dấu hiệu nào cho thấy Belarus sắp tiến hành một cuộc tấn công trên bộ, các quan chức Ukraine vẫn cảnh giác trước khả năng lực lượng Nga có thể sử dụng lãnh thổ Belarus để gây áp lực hoặc tấn công Ukraine.

NATO củng cố 'tàu sân bay không thể chìm' chỉ cách lãnh thổ Nga 300 km: Chuyện gì đang xảy ra?
Tags

NATO

Mỹ

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

Ba Lan

quân đội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại