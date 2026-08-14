Mỹ điều tàu sân bay mới tới Trung Đông giữa lo ngại thủy thủ kiệt sức

Tàu sân bay USS George Washington đóng tại Thái Bình Dương đã bắt đầu di chuyển về phía Trung Đông, trong bối cảnh có thông tin các thuỷ thủ trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang gặp vấn đề về sức khoẻ tinh thần.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln. (Ảnh: AP)

Tàu USS Abraham Lincoln đang thực hiện nhiệm vụ dài kỷ lục, với hơn 240 ngày trên biển, để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran. Một số nghị sĩ đảng Dân chủ gần đây yêu cầu Lầu Năm Góc giải trình về điều kiện trên tàu. Ngày 13/8, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nói rằng những thông tin này đã bị “mô tả hoàn toàn sai lệch”.

Việc các tàu sân bay phải kéo dài thời gian làm nhiệm vụ trong cuộc chiến giữa Mỹ với Iran làm dấy lên lo ngại về sức khoẻ tinh thần của các quân nhân phải xa nhà trong thời gian dài, cũng như sức ép ngày càng lớn trong việc tiếp tế.

Mặc dù tình hình giao tranh giữa Mỹ và Iran lắng xuống trong những tuần gần đây, Hải quân Mỹ đã tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Chính quyền Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra thông tin rõ ràng về cách thức và thời điểm kết thúc cuộc chiến.

Ngày 13/8, ông Hegseth phát biểu với báo chí rằng Mỹ có thể duy trì lệnh phong tỏa “vô thời hạn”.

Theo thông báo của Hải quân Mỹ, tàu USS George Washington rời vùng biển Đông Nam Á từ tuần trước, sau đó được phát hiện đang đi cùng 1 tàu tuần dương và 1 tàu khu trục qua eo biển Singapore.

Một quan chức Hải quân Mỹ giấu tên xác nhận USS George Washington đang ở eo biển Malacca - nối Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương. Điều này cho thấy tàu sân bay đang trên hải trình tiến vào Ấn Độ Dương.

Trước đó, báo Wall Street Journal đưa tin USS George Washington sẽ thay thế tàu USS Abraham Lincoln ở Trung Đông.

Điều này đồng nghĩa với việc không còn tàu sân bay nào của Mỹ hiện diện trên Thái Bình Dương trong khoảng thời gian chưa biết đến khi nào.

Tàu USS Abraham Lincoln bắt đầu rời San Diego ngày 21/11/2025 và tới Trung Đông vào tháng 1, trước khi Mỹ phát động cuộc chiến với Iran ngày 28/2.

Thuỷ thủ rơi khỏi tàu

Hải quân Mỹ thừa nhận cuộc chiến với Iran đã tạo ra “môi trường tranh chấp cao, gây gián đoạn hoạt động của các trung tâm tiếp tế truyền thống ở Trung Đông”. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt một số nhu yếu phẩm và thất lạc thư từ trên tàu sân bay.

“Hàng hóa thiết yếu được ưu tiên: Trước tiên là thực phẩm, sau đó là các vật dụng vệ sinh và cuối cùng là thư từ”, Hải quân Mỹ cho biết trong một tuyên bố, đồng thời khẳng định những thủy thủ trên tàu hiện đã được tiếp cận nguồn nước sạch và “các lựa chọn bữa ăn lành mạnh”.

Tàu USS Abraham Lincoln đáng lẽ trở về Mỹ vào tháng 5, nhưng phải kéo dài thời gian làm nhiệm vụ đến tận bây giờ.

Thượng nghị sĩ Ruben Gallego cho biết trên mạng xã hội, rằng ông đang tìm cách tổ chức phái đoàn tới thăm tàu để giám sát. Ông cho rằng cách đối xử với các thủy thủ “không chỉ đáng kinh tởm mà còn nguy hiểm”.

Phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm Panama, Bộ trưởng Hegseth nói ông muốn đưa các thủy thủ của USS Lincoln trở về nhà và luân phiên thủy thủ đoàn nhanh nhất có thể, nhưng bác bỏ những thông tin về các vấn đề trên tàu.

Sau đó xuất hiện thông tin rằng một số thủy thủ trên USS Lincoln đang gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần.

Quan chức Hải quân Mỹ cho biết, một thủy thủ trên USS Lincoln đã rơi khỏi tàu xuống biển vào đầu tháng này, nhưng nhanh chóng được cứu, điều trị tại bộ phận y tế của tàu và sau đó được chuyển khỏi tàu để tiếp tục chăm sóc. Quan chức này không cho biết liệu vụ việc có được xem xét theo hướng tự sát hay không.

Các tàu sân bay khác cũng từng phải thực hiện những đợt làm nhiệm vụ dài ngày, làm dấy lên lo ngại về tinh thần của thủy thủ đoàn.

Tàu USS Gerald R. Ford trở về Mỹ vào giữa tháng 5 sau đợt triển khai kéo dài 11 tháng. Trong thời gian đó, một vụ cháy tại khu vực giặt là, buộc tàu phải quay lại Địa Trung Hải để sửa chữa và khiến hàng trăm thủy thủ không có chỗ ngủ.