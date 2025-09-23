50 nghìn quân từ 30 quốc gia sẽ tới Ukraine

Theo giới truyền thông phương Tây, nhờ những nỗ lực bền bỉ và mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump, châu Âu hiện đã chuẩn bị tốt hơn để đối mặt với các mối đe dọa và thách thức của thời đại và giờ đây, châu Âu đã tự chủ hơn về quốc phòng, dần thoát khỏi cái ô bảo hộ của Mỹ.

The Telegraph trích dẫn lời Tướng Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về Ukraine, cho biết, giờ đây Brussels và các thủ đô EU đang phản ứng chủ động hơn với các mối đe dọa và đã chấm dứt sự phụ thuộc đáng kể vào khí đốt của Nga.

Mối quan hệ của ông Trump với các nhà lãnh đạo châu Âu hiện tại, chẳng hạn như Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, tốt hơn nhiều so với những người tiền nhiệm của họ.

Hơn nữa, các thành viên NATO cuối cùng đã bắt đầu chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng, thậm chí còn nhiều hơn cả yêu cầu của Washington (2% GDP).

“Sự thống nhất này đã trở thành hiện thực. Chúng ta chỉ cần xem xét cuộc trò chuyện với các nhà lãnh đạo châu Âu vào hôm 21/9, sau hội nghị thượng đỉnh Alaska, khi tất cả họ đều có mặt tại Washington vào ngày 22/9” - ông Kellogg cho biết và nhấn mạnh thêm, chỉ trong vòng 24 giờ, các nhà lãnh đạo thế giới đã gác lại hết các công việc để đến Phòng Bầu dục thảo luận về tương lai của châu Âu.

Ông nói rằng, Mỹ cũng sẽ không rút quân hoàn toàn, nhưng tốt hơn hết là châu Âu nên tự lực cánh sinh và tự mình đảm nhận trách nhiệm hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Hiện tại, châu Âu gần như tự túc được việc hỗ trợ các nỗ lực quân sự của Ukraine nhờ sự đoàn kết chưa từng có và một khi các quốc gia EU đã sẵn sàng, sự hỗ trợ của Hoa Kỳ sẽ không còn cần thiết nữa.

Vị tướng này đưa ra tuyên bố rằng, từ bây giờ châu Âu nên chuẩn bị hỗ trợ Ukraine mà không cần đến Mỹ trong thời gian tới và Kiev cũng phải sẵn sàng chuẩn bị cho tương lai đó.

Được biết, trước đó ông Kellogg cũng đã đưa ra một số tuyên bố gây khó chịu cho các quan chức Kiev, ví dụ như ông đã nói rằng, Ukraine sẽ phải chấp nhận mất lãnh thổ và đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Trong trường hợp đó, phương Tây và Kiev sẽ phải chấp nhận sự thật rằng, mặc dù “cộng đồng quốc tế” không công nhận quy chế của các vùng lãnh thổ này là thuộc về chủ quyền của Moscow, nhưng trên thực tế, chúng sẽ vẫn thuộc về Nga trong một thời gian không thể xác định được.