Bước đi này nhằm mục đích tăng cường cả về chất lượng và số lượng thành phần hàng không của lực lượng hạt nhân chiến lược (SNF) Hoa Kỳ.

Những chiếc B-2 được mua mới theo phân loại là phiên bản hiện đại hóa sâu rộng của nền tảng cơ sở (phiên bản nâng cao), với khả năng giảm thiểu tín hiệu radar và hệ thống điện tử hàng không được nâng cấp.

Quyết định tăng cường biên chế phi đội B-2 được thúc đẩy bởi phân tích hoạt động về kết quả sử dụng chiến đấu của loại máy bay này trong Chiến dịch Midnight Hammer (tháng 6/2025).

Là một phần của nhiệm vụ tác chiến, một nhóm gồm 7 chiếc B-2 đã thực hiện một loạt cuộc tấn công chính xác vào các cơ sở hạ tầng hạt nhân trọng yếu của Iran tại khu vực Fordow, Natanz và Isfahan.

Trong cuộc tấn công, bom xuyên hầm dẫn đường hạng nặng GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator) được sử dụng thường xuyên.

Việc xuyên thủng thành công các khu vực chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) đã khẳng định vai trò độc đáo của B-2 như là phương tiện duy nhất có hiệu quả mang theo bom xuyên hầm ngầm sức công phá lớn trong kho vũ khí của Không lực Hoa Kỳ (USAF).

Hợp đồng được công bố cho 25 chiếc sẽ làm tăng gấp đôi số lượng máy bay loại này hiện có (tính đến quý đầu tiên năm 2026, Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu của USAF có 19 - 20 máy bay đang hoạt động).

Do việc đóng cửa chính thức các cơ sở sản xuất tại Palmdale đã thực hiện từ đầu những năm 2000, các chuyên gia đang xem xét hai hướng khả thi để hoàn thành đơn đặt hàng.

Họ đề xuất khởi động lại sản xuất quy mô nhỏ tại một địa điểm công nghiệp mới, sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến; hoặc hiện đại hóa triệt để số lượng máy bay hiện có và các khung thân đang được bảo quản như một phần của hoạt động nghiên cứu và phát triển thuộc chương trình Spirit Realm-1 (SR1).

Không quân Mỹ sẽ có thêm hàng loạt oanh tạc cơ B-2 SR1 phiên bản cải tiến.

Bất chấp các tuyên bố chính sách từ ban lãnh đạo cấp cao, nhà thầu chính Northrop Grumman vẫn chưa xác nhận việc nhận được hợp đồng chính thức hoặc khoản thanh toán tạm ứng. Họ vẫn tập trung năng lực sản xuất chính vào chương trình LRS-B (sản xuất hàng loạt máy bay B-21 Raider tiên tiến).

Với giá thị trường hiện tại của một chiếc B-21 là 750 triệu USD, chi phí tài chính cho việc khởi động lại và hỗ trợ vòng đời (bảo trì và sửa chữa) cho một lô B-2 mới có thể đòi hỏi sự gia tăng đáng kể ngân sách từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.

Vấn đề thống nhất các hệ thống vũ khí, phần mềm và huấn luyện phi hành đoàn cho hoạt động song song của máy bay B-2 SR1 và B-21 Raider cần thêm sự phê duyệt của các nghị sĩ trong Ủy ban Quân lực Thượng và Hạ viện Mỹ.