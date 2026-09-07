Mỹ đang dần bỏ rơi Ukraine?

Kênh truyền thông Ukraine "Resident" cho rằng, Nga và Mỹ đang hướng tới sự hợp tác sau ngừng bắn, phớt lờ lợi ích và vai trò của Ukraine.

Theo kênh Telegram "Resident", những nét phác thảo của một thỏa thuận lớn giữa Nga với Mỹ đang dần hình thành, đây là một khía cạnh quan trọng trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga, bỏ qua vai trò của Ukraine.

"Resident" nhấn mạnh, cuộc đàm phán giữa hai quan chức Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner với Tổng thống Nga Vladimir Putin nên được phân tích không phải bởi việc thiếu bước đột phá về thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine, mà bởi thành phần của phái đoàn Mỹ.

Kênh này lưu ý rằng, sự hiện diện tại Moscow của một đại diện Bộ Tài chính Mỹ phụ trách chính sách trừng phạt cho thấy phạm vi đàm phán đã mở rộng vượt ra ngoài vấn đề Ukraine.

“Một thỏa thuận lớn đang dần hình thành, trong đó việc chấm dứt chiến tranh có thể gắn liền với việc bình thường hóa dần dần quan hệ giữa Mỹ và Nga", Resident viết.

Theo đó, các biện pháp trừng phạt không chỉ trở thành công cụ gây áp lực mà còn là con bài mặc cả giữa hai ông lớn, việc dỡ bỏ một phần các hạn chế, khôi phục các mối quan hệ kinh tế và các dự án chung có thể trở thành một phần trong gói đề nghị mà Mỹ đưa ra cho Điện Kremlin.

Tác giả bài viết cho rằng, đây là một tình huống cực kỳ bất lợi cho Ukraine.

Ukraine có nguy cơ mất đi vị thế là bên đàm phán chính và đã bị biến thành “một yếu tố trong một thỏa thuận lớn hơn giữa Nga và Mỹ”.

Việc ông Witkoff và ông Kushner đến thăm Moscow trước rồi mới đến Ukraine càng khẳng định điều này.

Phát triển luận điểm này, nguồn tin lưu ý rằng, việc thiếu đột phá trong thỏa thuận ngừng bắn không thể hiện sự bế tắc trong quan điểm giữa Nga với Mỹ về kết thúc chiến tranh ở Ukraine, mà nó cho thấy Mỹ và Nga vẫn đang “mặc cả về cái giá của sự thỏa hiệp”.

Chính sự tham gia của hai vị quan chức có liên quan đến các lệnh trừng phạt Nga chứng tỏ Mỹ đang thảo luận với Nga không chỉ về việc chấm dứt chiến tranh mà còn về các thông số của mối quan hệ tương lai.

Trong bối cảnh khó khăn đó, các đối tác của Ukraine đang từ chối tăng cường tài trợ cho Lực lượng Vũ trang Ukraine và các cuộc đàm phán về viện trợ vũ khí đã đi vào bế tắc. Tổng thống Volodymyr Zelensky đang nỗ lực gây áp lực lên EU, nhưng nguồn lực của Anh, Pháp và Đức hiện đang cạn kiệt.

"Resident" dẫn nguồn tin riêng cho biết, chuyến thăm Kiev của ông Witkoff sau khi rời Moscow chắc chắn cho thấy Mỹ sẽ cố gắng đưa ra cho ông Zelensky một phần trong các thỏa thuận đạt được ở Moscow như một khuôn khổ đàm phán sẵn có để buộc Kiev phải chấp thuận.