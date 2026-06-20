Tàu tuần dương tên lửa Orlan của Hải quân Nga có khả năng hoạt động như một pháo đài nổi trên biển.

"Các tàu tuần dương tên lửa hạng nặng chạy bằng năng lượng hạt nhân Dự án 1144 Orlan (Tarkr) hiện vẫn đang phục vụ trong Hải quân Nga là những pháo đài vững chắc trong nhóm tàu chiến mặt nước, ấn phẩm 19FortyFive (1945) của Mỹ đã đưa ra nhận xét về khả năng của những siêu hạm này.

Tác giả nhấn mạnh các tuần dương hạm lớp Orlan sở hữu một kho vũ khí phòng thủ và tấn công ấn tượng.

"Hệ thống phòng thủ tầm ngắn Kinzhal và Kashtan, tên lửa chống tàu ngầm, ngư lôi và pháo chính tạo thành một kho vũ khí nổi được thiết kế để tiến hành các hoạt động tác chiến như một pháo đài tự hành ở trung tâm nhóm tàu nổi của Liên Xô", ấn phẩm 1945 nêu rõ.

Bài báo lưu ý thêm, kho vũ khí của các tàu tuần dương lớp Orlan bao gồm hệ thống tên lửa phòng không S-300F, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Lớp chiến hạm này từng mang theo tên lửa chống hạm siêu âm P-700 Granit. Vũ khí trên đảm bảo nhiệm vụ chính của tàu tuần dương đó là tiêu diệt các nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Mỹ.

Báo Mỹ coi tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov hiện đại hóa là mối đe dọa chưa từng có.

Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga vẫn còn 2 tàu tuần dương hạng nặng thuộc Dự án 1144 - Pyotr Velikiy và Đô đốc Nakhimov đã được hiện đại hóa. Những con tàu cỡ lớn sẽ được nâng cấp toàn diện để có khả năng mang tên lửa Kalibr, Onyx và Zircon thế hệ mới.

Đầu tháng 6, ông Andrei Puchkov, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất (USC), thông báo rằng tàu tuần dương Đô đốc Nakhimov đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng để sẵn sàng bàn giao cho hạm đội.