HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ đặc biệt lo ngại 'pháo đài nổi' của Hải quân Nga

Sao Đỏ
|

Tàu tuần dương tên lửa Orlan của Hải quân Nga có khả năng hoạt động như một pháo đài nổi trên biển.

"Các tàu tuần dương tên lửa hạng nặng chạy bằng năng lượng hạt nhân Dự án 1144 Orlan (Tarkr) hiện vẫn đang phục vụ trong Hải quân Nga là những pháo đài vững chắc trong nhóm tàu chiến mặt nước, ấn phẩm 19FortyFive (1945) của Mỹ đã đưa ra nhận xét về khả năng của những siêu hạm này.

Tác giả nhấn mạnh các tuần dương hạm lớp Orlan sở hữu một kho vũ khí phòng thủ và tấn công ấn tượng.

"Hệ thống phòng thủ tầm ngắn Kinzhal và Kashtan, tên lửa chống tàu ngầm, ngư lôi và pháo chính tạo thành một kho vũ khí nổi được thiết kế để tiến hành các hoạt động tác chiến như một pháo đài tự hành ở trung tâm nhóm tàu nổi của Liên Xô", ấn phẩm 1945 nêu rõ.

Bài báo lưu ý thêm, kho vũ khí của các tàu tuần dương lớp Orlan bao gồm hệ thống tên lửa phòng không S-300F, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Lớp chiến hạm này từng mang theo tên lửa chống hạm siêu âm P-700 Granit. Vũ khí trên đảm bảo nhiệm vụ chính của tàu tuần dương đó là tiêu diệt các nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Mỹ.

- Ảnh 1.

Báo Mỹ coi tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov hiện đại hóa là mối đe dọa chưa từng có.

Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga vẫn còn 2 tàu tuần dương hạng nặng thuộc Dự án 1144 - Pyotr Velikiy và Đô đốc Nakhimov đã được hiện đại hóa. Những con tàu cỡ lớn sẽ được nâng cấp toàn diện để có khả năng mang tên lửa Kalibr, Onyx và Zircon thế hệ mới.

Đầu tháng 6, ông Andrei Puchkov, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất (USC), thông báo rằng tàu tuần dương Đô đốc Nakhimov đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng để sẵn sàng bàn giao cho hạm đội.

Theo 19FortyFive
Thế giới vẫn bán tính bán nghi, phi công Nga nhận định "máy bay của chúng tôi tốt hơn cả Boeing và Airbus"
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Mỹ

Hải quân Nga

tàu tuần dương tên lửa

pháo đài nổi

Dự án 1144 Orlan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

01:31
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại