Mỹ đã đốt 33,4 tỷ USD vì Iran

Báo cáo từ Tổng thanh tra Lực lượng vũ trang Mỹ, các hành động quân sự với Iran đã tiêu tốn ngân sách của Mỹ hơn 33 tỷ USD.

Vũ khí trên tàu sân bay Mỹ.

Gánh nặng với Mỹ

Hãng CBS News ngày 15/9, cho biết phần lớn chi phí dành cho việc mua sắm vũ khí, với 22,3 tỷ USD được chi cho đạn dược. Số tiền này không bao gồm các khoản chi tiêu bổ sung từ các cơ quan khác.

Điều này bao gồm hàng trăm triệu USD chi cho việc sơ tán người dân khỏi Trung Đông và khôi phục các cơ sở ngoại giao bị hư hại do các cuộc tấn công của Iran.

Nguồn tin cho biết thêm, Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các tên lửa đánh chặn tiên tiến ở châu Âu. Tình trạng này chủ yếu là do xung đột Mỹ-Iran.

Một quan chức quốc phòng Mỹ từng lưu ý, tình trạng thiếu hụt đáng báo động nhất liên quan đến hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot trong lực lượng Mỹ và NATO ở châu Âu.

Thiệt hại chung

Theo báo Izvestia, sau hơn nửa năm chiến tranh đã không mang lại cho Mỹ kết quả chính mà họ hy vọng ngay từ đầu chiến dịch - lật đổ chế độ ở Iran.

Ít nhất chỉ 2 tuần trước khi một cuộc xung đột lớn bùng nổ ở Trung Đông, chính Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi đây là "điều tốt nhất có thể xảy ra".

Về mặt chính thức, Nhà Trắng đang cố gắng ngăn chặn Cộng hòa Hồi giáo Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng sau hơn nửa năm, tình hình xung quanh chương trình hạt nhân của Iran thậm chí còn trở nên mờ mịt hơn.

Mặc dù các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng, lực lượng vũ trang và nền kinh tế của Iran, nhưng hệ thống nhà nước vẫn còn nguyên vẹn và tiếp tục kháng cự.

Để đáp trả, Iran đang sử dụng đòn bẩy chính của mình: Kiểm soát hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz, nơi trước chiến tranh, khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới đi qua. Giờ đây, hoạt động giao thông gần như bị tê liệt.

Rõ ràng, kể từ khi xung đột xảy ra, Mỹ chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn, ít nhất là đối với nền kinh tế toàn cầu.

Sau cú tăng vọt đau đớn lên 112 USD/thùng, dầu thô Brent sau đó đã giảm xuống dưới 90 USD khi một số hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz được khôi phục. Tuy nhiên, thị trường vẫn thiếu nguồn cung, đặc biệt là dầu diesel.

Kết quả là, cả hai bên đều chịu tổn thất. Ví dụ, quân đội Mỹ hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot quan trọng.

Trong suốt cuộc xung đột, quân đội Mỹ đã sử dụng 65% số tên lửa của mình, tương đương 1.500 trong số 2.300 tên lửa dự trữ.

Tất cả những điều này đang làm tổn hại đến uy tín của chính quyền. Tỷ lệ dân Mỹ ủng hộ hành động quân sự của chính quyền chống lại Iran đã giảm xuống còn 31%, từ mức 37% hồi tháng 3.

Cùng với đó, cuộc chiến cũng đang ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng Mỹ. Giá xăng ở Mỹ đã tăng lên trên 4 USD/gallon, cao hơn khoảng 1 USD so với một năm trước.

Iran cũng đã phải trả giá cho sự kháng cự của mình bằng một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc, chủ yếu ảnh hưởng đến người dân. Iran ước tính thiệt hại từ chiến tranh đã lên tới khoảng 270 tỷ USD, tương đương khoảng 57% GDP của cả nước.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo GDP thực tế của Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ giảm 5,4% trong năm 2026, với tỷ lệ lạm phát đạt 68,9%.

Theo Bonbast, một trang web theo dõi tỷ giá hối đoái trên thị trường Iran, và Bloomberg đưa tin, đồng rial đã giảm xuống mức thấp lịch sử. Tuy nhiên, áp lực kinh tế vẫn chưa dẫn đến sự sụp đổ chính trị.

Trong những tháng đầu của cuộc xung đột, Nhà Trắng chủ yếu dựa vào sức mạnh quân sự, nhưng điều này không mang lại kết quả hữu hình nào. Giờ đây, Mỹ buộc phải lựa chọn giữa một chiến dịch quân sự tiếp tục và một chiến lược gây áp lực kinh tế bền vững.

Vào tháng 8, Mỹ đã mở rộng các lệnh trừng phạt đối với Iran và đe dọa áp đặt các hạn chế thứ cấp đối với các quốc gia và công ty tiếp tục làm ăn với Iran. Mỹ tuyên bố đây là một "chiến dịch kinh tế tàn khốc".

Tuy nhiên, ở đây Mỹ phải đối mặt với một đặc điểm riêng biệt của hệ thống Iran. Hệ thống này đã chịu lệnh trừng phạt trong nhiều thập kỷ và đã phát triển các cơ chế thích ứng.

Như Grigory Lukyanov, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Ả Rập và Hồi giáo thuộc Viện Nghiên cứu Phương Đông của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nhận xét, áp lực kéo dài đồng thời làm cạn kiệt nguồn lực của Iran và tăng khả năng tồn tại của nước này trước sự hạn chế tiếp cận thị trường bên ngoài.

"Hệ thống này có khả năng tồn tại lâu hơn nhiều so với dự đoán của các đối thủ", chuyên gia Lukyanov tin tưởng.

Như vậy, cuộc chiến dần dần biến đổi từ một nỗ lực nhằm đạt được kết quả chính trị nhanh chóng thành một cuộc chiến tiêu hao sức lực. Và câu hỏi chính bây giờ là ai sẽ kiệt sức trước.