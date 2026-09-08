Mỹ đã chuẩn bị vũ khí cho cuộc chiến lớn

Chi nhánh của tập đoàn Rheinmetall, Đức tại Mỹ đã bàn giao nguyên mẫu xe chiến đấu bộ binh tiên tiến Lynx XM30 cho Quân đội Mỹ để thử nghiệm.

Xe chiến đấu bộ binh Lynx XM30.

Nguyên mẫu

Theo RIA, chương trình phát triển xe chiến đấu bộ binh cơ giới XM30 (MICV) được khởi động tại Mỹ vào đầu những năm 2020. Quân đội Mỹ đang tìm kiếm một phương tiện kế nhiệm xứng đáng cho M2 Bradley, loại xe đã được đưa vào sử dụng từ năm 1981.

Tháng 6/2023, công ty Rheinmetall Vehicles (ARV) tại Mỹ và mẫu xe Lynx XM30 của họ đã được chọn cho giai đoạn thiết kế chi tiết, chế tạo nguyên mẫu và thử nghiệm. Một hợp đồng trị giá ước tính 1,6 tỷ USD đã được ký kết.

Xe chiến đấu bộ binh này được quảng bá là chiếc đầu tiên trong quân đội Mỹ được thiết kế với việc sử dụng rộng rãi kỹ thuật số. Điều này đã đẩy nhanh đáng kể quá trình phát triển.

Công ty Rheinmetall của Mỹ gần đây đã bàn giao chiếc đầu tiên trong số 8 nguyên mẫu Lynx XM30 cho Quân đội để thử nghiệm. 7 chiếc còn lại sẽ được bàn giao vào cuối năm 2026, bao gồm cả cho huấn luyện đơn vị.

Quân đội Mỹ có kế hoạch mua sắm ít nhất 108 chiếc xe vào năm tài chính 2031.

Giảm biên chế

Xe chiến đấu bộ binh (IFV) mới phải hoạt động hiệu quả trong các đơn vị xe tăng và cơ giới, trong một cấu hình chiến thuật duy nhất cùng với các xe tăng M1E3 Abrams tiên tiến.

Nhiệm vụ chính của nó bao gồm vận chuyển kíp lái và binh lính, cung cấp hỏa lực hỗ trợ tầm gần, và tiêu diệt các xe bọc thép, công sự và kíp lái chống tăng.

Một yêu cầu đặc biệt là khả năng tích hợp với máy bay không người lái (UAV), robot mặt đất và các nền tảng bán tự động. Chiếc xe sẽ đóng vai trò là sở chỉ huy di động của chúng.

Xe chiến đấu bộ binh bánh xích Lynx XM30 tuân theo thiết kế cổ điển: Thân xe bọc thép, khoang động cơ và hộp số, khoang chiến đấu với tháp pháo không người lái và khoang chở quân ở phía sau.

Kíp lái được giảm xuống còn hai người nhờ tự động hóa và tích hợp các chức năng: Các nhiệm vụ trước đây do lái xe, chỉ huy và xạ thủ thực hiện nay được thực hiện bởi hai người điều khiển sử dụng giao diện kỹ thuật số và hệ thống hỗ trợ ra quyết định.

Thông tin từ cảm biến, hệ thống dẫn đường, giám sát và điều khiển vũ khí được hiển thị trên màn hình chung, giảm khối lượng công việc của kíp lái và tăng tốc chu trình "phát hiện-phân loại-tấn công".

Tháp pháo được điều khiển từ xa và loại bỏ giỏ tháp pháo truyền thống, làm tăng không gian trống bên trong thân xe và cho phép toàn bộ kíp lái được giữ bên dưới nóc giáp chính.

Hơn nữa, không cần phải bố trí binh lính trong tháp pháo, nơi họ dễ bị tổn thương hơn. Khả năng bảo vệ của Lynx XM30 được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa giáp thụ động dạng module và các hệ thống phòng thủ chủ động và thụ động.

Bố cục bên trong tách biệt kíp lái, binh lính, đạn dược, nhiên liệu và các bộ phận dễ bị tổn thương khác để giảm nguy cơ phát nổ hoặc hư hại thứ cấp nếu giáp bị xuyên thủng.

Cỡ nòng chính

Xe chiến đấu Lynx được trang bị pháo tự động 50mm XM913, một bước tiến vượt bậc so với pháo 25mm M242 của xe Bradley.

Pháo 50mm XM913 có tầm bắn hiệu quả xa hơn, khả năng xuyên giáp vượt trội và sức công phá mạnh mẽ, cũng như khả năng bắn các loại đạn mới, bao gồm cả đạn được lập trình để phát nổ trên không. Loại đạn này rất hiệu quả chống lại bộ binh cố thủ trong chiến hào.

Khẩu pháo được tích hợp vào hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số với các kênh hình ảnh quang điện và nhiệt, máy đo khoảng cách laser và hệ thống theo dõi mục tiêu tự động. Điều này sẽ giảm thời gian phản ứng và tăng khả năng bắn trúng mục tiêu ngay từ phát đầu tiên.

Cùng với pháo chính, xe còn được trang bị một bệ phóng đa năng do Raytheon phát triển. Bệ phóng này có thể được trang bị tên lửa chống tăng dẫn đường Javelin và TOW, cũng như các loại đạn dược lượn vòng khác nhau. Xe cũng được trang bị súng máy 7,62mm và 12,7mm.

Đặc biệt, xe có thể di chuyển quãng ngắn gần như không gây tiếng ồn nhờ năng lượng pin.

Thách thức

Các nhà phát triển đã nhiều lần nhấn mạnh XM30 được thiết kế dựa trên những bài học kinh nghiệm từ cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Điều này chủ yếu có nghĩa là bất kỳ phương tiện chiến đấu nào, ngay cả những phương tiện được bọc thép dày nhất, đắt tiền nhất và tiên tiến nhất về công nghệ, đều dễ bị tổn thương trước các máy bay không người lái giá rẻ.

Do đó, Lynx sẽ được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động (loại hệ thống này vẫn chưa được biết), hệ thống tác chiến điện tử để vô hiệu hóa các kênh điều khiển UAV, mạng lưới cảm biến phát hiện mối đe dọa trên không và, trong tương lai, một hệ thống laser nhỏ gọn.

Trên lý thuyết, mọi thứ trông rất ấn tượng. Mỹ một lần nữa lại dấn thân vào con đường chế tạo các phương tiện phức tạp, công nghệ cao, tích hợp nhiều kiến thức chuyên môn tiên tiến.

Tuy nhiên, chương trình này có thể phải đối mặt với một số thách thức. Thứ nhất, số lượng nhà máy có khả năng sản xuất các xe chiến đấu bộ binh bánh xích mới với số lượng lớn là có hạn.

Thứ hai, kiến trúc kỹ thuật số, cảm biến, hệ thống điều khiển hỏa lực và hệ thống liên lạc đòi hỏi nguồn cung cấp vi mạch và phần mềm ổn định.

Tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn và khó khăn trong việc chứng nhận phần mềm đã được chỉ ra là những rủi ro tiềm tàng đối với dự án.

Thứ ba, Lục quân Mỹ không có kinh nghiệm vận hành hệ thống truyền động hybrid trong các xe chiến đấu bộ binh. Các động cơ mới thường gặp phải nhiều vấn đề ban đầu và chỉ được cải thiện theo thời gian.

Cuối cùng, kinh nghiệm của Lực lượng Phòng không cho thấy bất kỳ hệ thống phòng thủ máy bay không người lái nào cũng có thể bị vượt qua.

Các yêu cầu đối với các hệ thống phòng thủ này ngày càng trở nên khắt khe hơn, và ngành công nghiệp sẽ phải nhanh chóng thích ứng với các mối đe dọa thay đổi mà không làm gián đoạn sản xuất.

Không ai phủ nhận Mỹ có khả năng thiết kế và chế tạo một xe chiến đấu bộ binh (IFV) hiện đại và hiệu quả. Nhưng liệu họ có thể thiết lập sản xuất Lynx XM30 quy mô lớn hay không lại là một câu hỏi lớn.

Trong chiến tranh hiện đại, số lượng thường quan trọng hơn chất lượng. Và các nguyên mẫu riêng lẻ sẽ không đóng vai trò đáng kể trong một cuộc xung đột quy mô lớn với đối thủ ngang tầm.