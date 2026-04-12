Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc bí mật cung cấp vũ khí cho Iran

Tình hình quốc tế xung quanh cuộc khủng hoảng Iran đã trở nên phức tạp hơn bởi những cáo buộc mới chống lại Trung Quốc, điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến cán cân quyền lực trong khu vực.

Hãng tin CNN dẫn nguồn dữ liệu từ cộng đồng tình báo Mỹ cho biết, Trung Quốc dự định chuyển giao một lô hệ thống phòng không vác vai (MANPADS) tiên tiến cho Iran trong những tuần tới.

Tình báo Mỹ cho rằng các hệ thống MANPADS này dự kiến sẽ được chuyển giao thông qua một chuỗi các quốc gia thứ ba, cho phép Trung Quốc chính thức phủ nhận sự liên quan của mình và che giấu nguồn gốc thực sự của vũ khí.

Mỹ tin rằng bước đi bí mật này nhằm mục đích tăng cường khả năng phòng thủ của Iran trước khả năng Mỹ nối lại các cuộc không kích, đồng thời khiến Trung Quốc không phải chịu thêm các lệnh trừng phạt quốc tế và áp lực ngoại giao gia tăng.

Trung Quốc sẽ trợ giúp vũ khí cho Iran để đối đầu Mỹ?

Phản ứng từ phía Trung Quốc trước những cáo buộc này rất nhanh chóng và gay gắt. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chính thức gọi các báo cáo của truyền thông Mỹ là sai sự thật và vô căn cứ.

Các nhà ngoại giao nhấn mạnh Trung Quốc tuân thủ chính sách trung lập và không cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào tham gia vào cuộc xung đột ở Trung Đông.

Đại sứ quán Trung Quốc khẳng định những tuyên truyền của Mỹ nhằm mục đích làm mất uy tín các sáng kiến hòa bình do nước này đưa ra và tìm cách đổ lỗi cho sự leo thang căng thẳng trong khu vực.

Tuy nhiên, các nhà phân tích Mỹ khẳng định dữ liệu của họ là chính xác. Những dữ liệu chỉ ra việc Trung Quốc tăng cường sử dụng các tuyến đường vận chuyển hậu cần trước đây được dùng để né tránh những hạn chế xuất khẩu nhằm âm thầm tuồn vũ khí cho Iran.

Cần lưu ý, Tổng thống Donald Trump mới đây còn tuyên bố áp thuế 50% với những nước đang cung cấp vũ khí cho Iran, càng cho thấy Mỹ đã có trong tay dữ liệu tình báo đáng tin cậy.