Mỹ cung cấp vũ khí tối tân cho Đan Mạch giữa căng thẳng Greenland

Cuộc xung đột về khả năng Mỹ chiếm đóng Greenland đang ngày càng leo thang. Tuy nhiên điều này không ngăn cản việc cấp phép bán vũ khí cho Đan Mạch, chẳng hạn như tên lửa AGM-114R Hellfire II và các thiết bị liên quan trị giá 45 triệu đô la.

Theo một tài liệu ủy quyền được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố, Đan Mạch muốn mua tới 100 tên lửa chiến đấu, 3 tên lửa thử nghiệm cố định, 6 bệ phóng M299, 2 xe vận tải MHU-191/M và 3 xe chở BRU-14. Việc mua sắm cũng bao gồm hậu cần, dịch vụ hỗ trợ, phụ tùng thay thế, tài liệu kỹ thuật và phần mềm.

Thương vụ này được cho là nhằm thúc đẩy lợi ích địa chính trị của Mỹ và cải thiện an ninh trong NATO. Điều này rất đáng chú ý, xét đến tình hình chính trị xung quanh đảo Greenland, nơi được cho là cần phải nhượng lại để phục vụ nhu cầu của Nhà Trắng.

Điều đáng chú ý là cho đến nay hầu hết các lời đe dọa đều chỉ là nói suông, mà không có bất kỳ thay đổi thực tế đáng kể nào trong chính sách của Mỹ. Đồng thời Đan Mạch vẫn là đồng minh lâu năm, vì vậy không cần thiết phải từ chối bán vũ khí cho nước này.

Tên lửa AGM-114 Hellfire được phóng từ trực thăng MH-60S Seahawk.

Cần nhắc lại rằng gần đây Mỹ đã cấp phép cho máy bay tuần tra biển và chống tàu ngầm P-8A Poseidon - phương tiện sẽ rất cần thiết để bảo vệ Greenland. Tuy nhiên ở đây chúng nhiều khả năng sẽ phải đối phó với các tàu ngầm, tàu chiến và tàu vận tải của Nga và Trung Quốc.

Đối với tên lửa Hellfire II, vũ khí này rất có thể sẽ được Đan Mạch sử dụng từ trực thăng, cụ thể là MH-60R Seahawks do Hải quân trang bị. Vì hiện chỉ có 6 chiếc đang hoạt động, nên việc mua chỉ 100 tên lửa là hợp lý.

Cần nhớ rằng AGM-114R là phiên bản hiện đại hơn của dòng tên lửa này, có tên gọi là Hellfire Romeo và được sản xuất từ năm 2012. Nó sử dụng hệ thống dẫn đường bằng laser bán chủ động và được thiết kế để tấn công mục tiêu ở khoảng cách 8 km.

Nhìn chung, các loại vũ khí này đang được nhiều nước NATO và thậm chí cả Ukraine tích cực sử dụng. Ví dụ vào năm 2024, Cộng hòa Séc đã đồng ý mua tên lửa AGM-114R cùng với hệ thống APKWS II với giá 138 triệu đô la để trang bị cho các trực thăng AH-1Z Viper mới mua của mình.