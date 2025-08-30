Mỹ cung cấp cho Ukraine vũ khí có thể "tấn công sâu hơn"

Trong một chương trình vừa được phát sóng của đài Fox News, Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết: "Chúng tôi đang cung cấp một số khả năng tấn công sâu hơn và rất có thể Ukraine sẽ sử dụng chúng".

Nhà ngoại giao này không nêu rõ loại vũ khí nào, nhưng trước đó đã đề cập đến kế hoạch mà Washington công bố hôm 28-8 về việc bán cho Kiev hơn 3.000 tên lửa phòng không ERAM, cũng như việc các đồng minh NATO mua vũ khí từ Mỹ cho Ukraine.

Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO Matthew Whitaker xuất hiện trên đài Fox News hôm 29-8, bên cạnh bức ảnh về cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 18-8- Ảnh: FOX NEWS



"Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đảm bảo rằng Ukraine có thể tiếp tục tự vệ và bằng cách trao cho họ một số khả năng tấn công sâu hơn, điều này rõ ràng có thể giúp họ tấn công" - hãng tin TASS dẫn lời ông Whitaker.

Trong khi đó, Quyền Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Dmitry Polyansky tuyên bố tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ rằng việc triển khai quân đội NATO tới vùng lãnh thổ vẫn do Ukraine kiểm soát là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga.

Ông Polyansky cho biết vào tháng 4-2022 tại Istanbul, nhóm đàm phán Ukraine đã vạch ra các nguyên tắc cơ bản của một thỏa thuận chấm dứt thù địch, bao gồm việc Kiev từ chối gia nhập NATO hoặc bất kỳ khối quân sự nào khác, đồng thời giữ tình trạng trung lập và không có vũ khí hạt nhân.

Nhà ngoại giao Nga cho rằng các phương án đảm bảo an ninh cho Ukraine đang được thảo luận đều quy về việc phần lãnh thổ còn lại do Ukraine kiểm soát sẽ do các nước NATO chiếm đóng, cho đến khi các lực lượng quân sự chính thức được triển khai tại đó.

"Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga, vì nó tiềm ẩn nguy cơ leo thang xung đột không kiểm soát với những hậu quả khó lường" - ông Polyansky nói.