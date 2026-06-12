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Mỹ công bố video phóng loạt tên lửa Tomahawk từ tàu chiến

Quỳnh Như
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Quân đội Mỹ công bố video ghi hình ảnh các chiến hạm phóng hàng chục tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Iran. Động thái diễn ra trong bối cảnh Washington và Tehran liên tiếp đáp trả lẫn nhau bằng các đợt không kích và tấn công tên lửa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công nếu Tehran không nhanh chóng chấp nhận một thỏa thuận hòa bình.

Làn sóng leo thang mới bắt đầu sau vụ một trực thăng Apache của Mỹ bị bắn hạ gần eo biển Hormuz hôm 8/6, kéo theo hàng loạt cuộc tấn công trả đũa giữa hai bên trên lãnh thổ Iran và tại các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.

Đây là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được hồi tháng Tư, làm giảm hy vọng về một kết thúc nhanh chóng cho cuộc chiến bắt đầu vào cuối tháng Hai với các cuộc không kích quy mô lớn của Mỹ và Israel vào Iran.

Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các đợt không kích mới nhất nhằm vào năng lực giám sát quân sự, hệ thống liên lạc và các trận địa phòng không của Iran để đáp trả những gì Washington gọi là các hành động gây hấn liên tiếp từ Tehran.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News , ông Trump cho biết quân đội Mỹ đã sử dụng 49 tên lửa hành trình Tomahawk để tập kích các mục tiêu bên trong Iran, trong đó có những địa điểm chỉ cách thủ đô Tehran khoảng 64 km.

Sau đó, quân đội Mỹ công bố đoạn video ghi lại cảnh các chiến hạm Hải quân Mỹ đồng loạt khai hỏa tên lửa Tomahawk về phía các mục tiêu tại Iran.

Đáp trả, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công 18 mục tiêu quân sự Mỹ tại các căn cứ ở Kuwait và Bahrain, đồng thời nhắm vào sở chỉ huy của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain.

IRGC cũng cho biết đã phóng 12 tên lửa đạn đạo vào căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordan trong đêm thứ hai liên tiếp.

Mỹ bác bỏ tuyên bố của Iran về việc đóng cửa eo biển Hormuz

Iran tuyên bố sẽ nổ súng vào bất kỳ tàu thuyền nào đi qua eo biển Hormuz và khẳng định đã bắn trúng hai tàu Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ bác bỏ thông tin này, khẳng định tuyến hàng hải vẫn hoạt động và không có tàu chiến Mỹ nào bị tấn công.

Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran và hôm thứ Tư cho biết đã nổ súng vào một tàu ở Vịnh Oman vì vi phạm lệnh của Mỹ và đang chở dầu từ Iran.

Giới quan sát nhận định diễn biến mới nhất đang đặt thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 4 trước nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn, trong khi các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài từ cuối tháng 2 đến nay vẫn chưa đạt được bước đột phá đáng kể.

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Tags

Mỹ

quân sự

vũ khí

video phóng tên lửa Tomahawk

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