Con rể của ông Donald Trump là ông Jared Kushner đã công bố những hình ảnh "Gaza mới" trong một cuộc họp báo tại lễ ký kết thành lập Hội đồng Hòa bình của tổng thống Mỹ ở Davos - Thụy Sĩ.

Các hình ảnh được dựng bằng công nghệ mô phỏng (CGI) cho thấy các căn hộ cao cấp, trung tâm dữ liệu, khu du lịch ven biển, cùng kế hoạch xây dựng hơn 100.000 căn nhà và 75 cơ sở y tế.

Hình ảnh Gaza mới có các căn hộ sang trọng. Ảnh: Hội đồng Hòa bình

Tổng thống Trump đã ký văn kiện này bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos. Ông Donald Trump đã mời hàng chục nhà lãnh đạo thế giới tham gia sáng kiến này nhưng các đồng minh của Mỹ là Anh, Pháp và Đức lại từ chối.

Các quan chức cấp cao từ 19 quốc gia đã được giới thiệu là thành viên sáng lập của hội đồng mà ông Donald Trump sẽ đứng đầu.

Theo ông Donald Trump, hội đồng này không phải của riêng Mỹ mà là của cả thế giới, đồng thời có thể mở rộng sang những vấn đề khác khi thành công ở Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký văn kiện thành lập Hội đồng Hòa bình

Ông Donald Trump cho hay: "Khi nước Mỹ thịnh vượng, cả thế giới sẽ cùng thịnh vượng. Hội đồng này có cơ hội trở thành một trong những cơ quan có tầm ảnh hưởng lớn nhất từng được thành lập và tôi vô cùng vinh dự được giữ vai trò chủ tịch".

Ông giải thích: "Hội đồng Hòa bình thực chất bao gồm các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới. Tháng 10 năm ngoái, chúng tôi đã công bố một kế hoạch chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột ở Gaza và tôi rất vui mừng khi nói rằng tầm nhìn của chúng tôi đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhất trí thông qua. Trong giai đoạn một của kế hoạch, chúng tôi đã duy trì lệnh ngừng bắn tại Gaza và cung cấp mức viện trợ nhân đạo kỷ lục".

Dự án mới ở Gaza có khoảng 100.000 căn hộ, hơn 200 trung tâm giáo dục. Ảnh: Hội đồng Hòa bình

Ông Donald Trump nói thêm Hội đồng Hòa bình sẽ đảm bảo Gaza được "phi quân sự hóa". Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho hay đó cũng sẽ là một "hội đồng hành động".

Ông Donald Trump nhấn mạnh: "Tôi là người đam mê bất động sản và quan trọng nhất vẫn là vị trí. Tôi đã nói hãy nhìn vào vị trí này trên biển, nhìn vào mảnh đất tuyệt đẹp này, xem nó có thể mang lại lợi ích gì cho biết bao người. Nó sẽ rất tuyệt vời. Những người đang phải sống trong cảnh nghèo khó sẽ được tận hưởng cuộc sống tốt đẹp. Nhưng tất cả đều bắt nguồn từ vị trí đắc địa này".