Mỹ công bố chỉ báo lạm phát quan trọng sau khi Fed hạ lãi suất: Tăng thấp hơn dự báo trong tháng 11, thông điệp thận trọng của Chủ tịch Powell có bị lung lay?

Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ trong tháng 11 tăng 0,1% theo tháng và 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin trên được Bộ Thương mại Mỹ công bố thứ Sáu (20/12). PCE là một thước đo lạm phát mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưa chuộng để đo lường chi phí hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế.

Cả 2 con số trên đều thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự đoán của các nhà kinh tế do Down Jones khảo sát.

PCE lõi, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,1% theo tháng và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà kinh tế dự đoán PCE lõi tháng 11 lần lượt là 0,2% và 2,9%. Các quan chức Fed có xu hướng tập trung nhiều hơn vào PCE lõi vì cho rằng đây là thước đo xu hướng dài hạn tốt hơn.

So với tháng 10, giá thực phẩm, năng lượng và dịch vụ đều tăng 0,2%. So với cùng kỳ năm trước, giá thực phẩm tăng 1,4%, giá dịch vụ tăng 3,8% và giá năng lượng giảm 4%.

Bất chấp những lo ngại về lạm phát, thu nhập cá nhân và chi tiêu đều tăng lần lượt 0,3% và 0,4%. Cả hai đều thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo.

Báo cáo được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Fed cắt giảm lãi suất chuẩn thêm 0,25 điểm phần trăm xuống còn 4,25-4,5%. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương sẽ thận trọng trong lộ trình hạ lãi suất vào năm 2025, với số lần cắt giảm dự kiến giảm xuống còn 2.

Ông Powell cho rằng lạm phát đã “tiến gần hơn nhiều” đến mục tiêu 2% của Fed. Nhưng ông cho rằng những thay đổi dự kiến trong lộ trình cắt giảm lãi suất phản ánh rủi ro lạm phát tăng cao trở lại vào năm tới.

Theo CNBC