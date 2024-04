Nguồn tin của tờ The New Arab tiết lộ: "Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã cố gắng đạt được sự chấp thuận của Mỹ cho một hoạt động quân sự ở khu vực Rafah, đổi lại Israel kiềm chế hoạt động quân sự rộng rãi chống lại Iran" sau cuộc tấn công chưa từng có của Tehran đêm 13-4.

Hãng tin Ả Rập Al-Araby Al-Jadeed cũng đưa thông tin tương tự.

Theo nguồn tin của tờ The New Arab, "diễn ngôn về phản ứng của Israel đối với Iran mâu thuẫn với mong muốn của chính quyền Mỹ và không thực tế. Bởi vì Israel tuyên bố Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy lùi cuộc tấn công của Iran.

Nguồn tin lưu ý Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thực hiện các cuộc không kích đêm 17-4 ở một số khu vực tiếp giáp với biên giới giữa Dải Gaza và Ai Cập. Đồng thời, nguồn tin nói thêm "các quan chức liên quan ở Ai Cập đã được thông báo từ trước".

Người Palestine tụ tập gần một tòa nhà bị hư hại trong cuộc không kích của Israel ở Rafah, phía Nam Dải Gaza, vào ngày 9-3. Ảnh: Reuters

Thông tin trên tờ New Arab cũng đề cập đến việc Ai Cập đang thể hiện "sự sẵn sàng và chuẩn bị đầy đủ của các lực lượng đóng quân ở phía Bắc Sinai, dọc theo dải biên giới dài 14 km với Dải Gaza, như một phần trong kế hoạch ứng phó với kịch bản tấn công trên bộ ở Rafah".

Các quan chức Ai Cập cũng xác nhận với hãng tin Al-Araby Al-Jadeed ngày 18-4 rằng công tác chuẩn bị đang được tiến hành để Ai Cập có thể đối phó với mọi kịch bản.

Theo Times of Israel, Rafah được cho là nơi ẩn náu của các thủ lĩnh Hamas, có thể cùng với các con tin Israel.

Nói về cuộc tấn công trên bộ tiềm tàng của Israel, giáo sư luật Ai Cập - Tiến sĩ Ayman Salama nhận định bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến tình hình quân sự đều phải có sự chấp thuận của Ai Cập.

Ngoài ra, theo giáo sư Ayman Salama, "Israel sẽ không thể thiết lập các vùng đệm ở biên giới Ai Cập - Israel hoặc sửa đổi phụ lục an ninh của hiệp ước hòa bình giữa hai nước với lý do nhu cầu an ninh khẩn cấp trong trường hợp có mối đe dọa trực tiếp".



Ai Cập giữ vị trí quan trọng giữa lúc xung đột đang diễn ra ở Dải Gaza. Đó là vì nước này có chung đường biên giới với TP Rafah ở phía Nam Gaza cũng như đường biên giới rộng lớn với Israel.

Các quan chức quân sự Ai Cập trước đây từng tuyên bố họ sẵn sàng cho mọi tình huống" và Israel cần sơ tán dân thường ở Rafah thỏa đáng trước khi bất kỳ cửa khẩu biên giới nào bị đóng.