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Mỹ có thể ngừng giao thương với EU nếu Canada trở thành thành viên liên kết

Hoàng Vân
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Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ có thể ngừng giao thương với Liên minh châu Âu (EU), nếu Canada được cấp quy chế

- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 12/9, tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin, Canada sẽ tìm cách xây dựng một "liên minh độc đáo" với EU mà không cần tư cách thành viên chính thức.

Bình luận về thông tin này, Thủ tướng Canada Mark Carney xác nhận nước này đang cân nhắc tư cách thành viên liên kết của EU.

“Điều này sẽ mang lại cho Canada một loạt lợi ích kinh tế và chính trị mà không cần chính thức gia nhập khối”, Thủ tướng Carney nói.

Ngày 16/9, phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất, Canada trở thành "thành viên liên kết" đầu tiên của EU.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phản ứng trước kế hoạch này của EU.

“Nếu đó là ý định tốt thì không sao. Nếu tôi đánh giá đó là hành động thù địch nhằm chống lại lợi ích của Mỹ, tôi sẵn sàng áp đặt các mức thuế quan rất nặng nề, hoặc cắt giảm giao thương với châu Âu đối với nhiều mặt hàng.

Phản ứng sẽ phụ thuộc vào "ý định" của các nhà lãnh đạo châu Âu", ông Trump nói với các phóng viên ở Bắc Carolina hôm 16/9.

Cả EU và Canada đều chưa đưa ra bình luận về phát biểu trên của nhà lãnh đạo Mỹ.

Những diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh Canada đang chịu áp lực và vướng vào các biện pháp áp thuế thương mại khắt khe từ phía Mỹ.

Theo TASS
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