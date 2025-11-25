Bộ Tư lệnh Phương Nam của Mỹ ngày 16/11/2025 thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã tiến vào vùng biển Caribe. (Ảnh: US Navy)

Thông tin do 4 quan chức Mỹ chia sẻ với hãng tin Reuters trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép đối với chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo các nguồn tin này, thời điểm và phạm vi triển khai chưa được xác định rõ, đồng thời chưa rõ Tổng thống Trump đã đưa ra quyết định cuối cùng hay chưa. Tuy nhiên, những tuần gần đây, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Washington sắp hành động khi quân đội Mỹ tăng cường hiện diện tại Caribe giữa lúc quan hệ với Venezuela tiếp tục xấu đi.

Hai quan chức trên cho biết các chiến dịch bí mật có thể là bước đi đầu tiên trong giai đoạn mới. Do tính nhạy cảm của vấn đề, tất cả 4 quan chức đều yêu cầu giấu tên. Bộ Quốc phòng Mỹ được cho là đã chuyển câu hỏi sang Nhà Trắng, trong khi CIA từ chối bình luận.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết Tổng thống Trump "sẵn sàng sử dụng mọi công cụ của quyền lực để ngăn chặn ma túy tràn vào đất nước và đưa những kẻ liên quan ra trước công lý", đồng thời không loại trừ bất kỳ biện pháp nào đối với Venezuela.

Chính quyền Trump cáo buộc ông Maduro liên quan hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp, điều mà Tổng thống Venezuela luôn phủ nhận. Hai quan chức Mỹ đã tiết lộ với Reuters về các phương án đang được xem xét bao gồm khả năng tìm cách lật đổ chính quyền Maduro.

Tổng thống Trump (trái) cáo buộc chính quyền Tổng thống Maduro tiếp tay cho các hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp (Ảnh: AFP)

Tối 22/11, ông Maduro - người nắm quyền từ năm 2013 - xuất hiện tại Nhà hát lớn Caracas dự buổi ra mắt phim truyền hình về cuộc đời mình, nơi ông tuyên bố quân đội và người dân Venezuela sẽ chống trả nếu Mỹ tìm cách can thiệp quân sự.

Quân đội Mỹ đã tăng cường lực lượng tại Caribe trong nhiều tháng, bao gồm điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford, 7 tàu chiến, 1 tàu ngầm hạt nhân và các máy bay F-35. Dù tuyên bố trọng tâm là chống ma túy, mức độ triển khai được đánh giá vượt xa yêu cầu của các chiến dịch này.

Từ tháng 9 đến nay, Mỹ đã tiến hành ít nhất 21 cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị cáo buộc buôn ma túy ở Caribe và Thái Bình Dương, khiến 83 người thiệt mạng. Các tổ chức nhân quyền lên án đây là những vụ "giết người ngoài tư pháp", trong khi một số đồng minh của Washington lo ngại nguy cơ vi phạm luật pháp quốc tế.

Chính quyền Mỹ dự kiến sẽ xếp Cartel de los Soles - tổ chức bị cáo buộc liên quan đường dây ma túy - vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài từ ngày 24/11. Washington cáo buộc ông Maduro đứng đầu tổ chức này, song ông bác bỏ.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết việc liệt kê Cartel de los Soles vào danh sách khủng bố sẽ "mở ra nhiều lựa chọn mới", trong đó có khả năng tấn công vào tài sản và hạ tầng của Venezuela. Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng đối thoại nhằm đạt giải pháp ngoại giao.

Trong thời gian qua, Caracas và Washington đã có một số cuộc trao đổi, nhưng chưa rõ liệu chúng có ảnh hưởng đến kế hoạch của Mỹ hay không.

Quân đội Venezuela được đánh giá yếu hơn nhiều so với Mỹ, thiếu huấn luyện, trang thiết bị xuống cấp. Do thiếu nguồn cung từ chính phủ, một số đơn vị phải thương lượng với doanh nghiệp địa phương để đảm bảo lương thực cho binh sĩ.

Trước tình thế này, chính quyền Maduro được cho là đang tính đến phương án kháng cự kéo dài theo kiểu du kích trong trường hợp xảy ra xung đột, với các nhóm nhỏ hoạt động tại hơn 280 địa điểm để tiến hành phá hoại và chiến thuật bất đối xứng.