Những chiếc vận tải cơ C-130J Super Hercules đang được xem như "đại sứ ngoại giao quân sự" của Mỹ.

Không quân Colombia có thể nhận được từ 2 đến 3 máy bay vận tải quân sự chiến thuật C-130 Hercules như một phần của gói hợp tác quốc phòng song phương với Mỹ.

Ban đầu phương án chuyển giao máy bay C-130H đã được xem xét, nhưng khả năng cung cấp loại C-130J Super Hercules hiện đại hơn cũng không bị loại trừ và Mỹ đang nghiêng về dự định này.

Theo trang Infodefensa, việc chuyển giao máy bay C-130 sẽ tăng cường khả năng vận tải chiến thuật và chiến lược của Không quân Colombia, đặc biệt là sau khi mất chiếc FAC-1016 vào tháng 3/2026.

Sáng kiến chuyển giao máy bay là một phần trong nỗ lực tăng cường hợp tác quốc phòng song phương giữa Mỹ và chính phủ mới tại Colombia.

Đề xuất này được đưa ra sau chiến thắng trong cuộc bầu cử của ứng viên Abelardo de la Espriella và nhằm mục đích mở rộng viện trợ quân sự, chuyển giao trang thiết bị và đảm bảo sự thống nhất hạm đội giữa lực lượng không quân của hai nước.

Mỹ có thể chuyển giao tối đa 3 máy bay C-130J Super Hercules cho Colombia.

Các máy bay C-130 Hercules hiện đang phục vụ trong Không quân Colombia chủ yếu được sử dụng để vận chuyển binh lính và hàng hóa, tấn công đổ bộ đường không, sơ tán y tế, vận chuyển nhân đạo và hỗ trợ hậu cần cho các hoạt động quân sự.

Phi đội này cũng được sử dụng cho hoạt động chữa cháy thông qua hệ thống MAFFS II, cũng như cho các nhiệm vụ quốc tế và những chuyến thám hiểm khoa học, bao gồm cả đến Nam Cực.

Theo báo cáo của TSAMTO, cho đến gần đây, Không quân Colombia có 5 máy bay C-130 đang hoạt động, bao gồm 1 chiếc C-130B (FAC-1001) và 4 chiếc C-130H (FAC 1004, 1005, 1015 và 1016).

Tháng 3/2026, một trong 3 máy bay C-130H (FAC-1016) được Mỹ chuyển giao cho Không quân Colombia trong giai đoạn 2020 - 2021 theo chương trình Bán trang bị Quốc phòng dư thừa (EDA) đã bị rơi.