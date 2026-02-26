Cuba đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nhiên liệu trầm trọng khi không có dầu mỏ của Venezuela (Ảnh DW)

Việc Mỹ cho phép tiếp tục bán dầu của Venezuela cho Cuba là một động thái có thể giúp giảm bớt tình trạng khan hiếm nhiên liệu trầm trọng tại quốc đảo này.

Kể từ khi Washington nắm quyền kiểm soát xuất khẩu dầu của Venezuela vào tháng 1/2026 sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ, nguồn cung dầu của quốc gia Nam Mỹ này cho Cuba đã bị gián đoạn. Điều này làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng, ảnh hưởng đến sản xuất điện và nhiên liệu cho xe cộ, nhà cửa và hoạt động hàng không ở Cuba.

Venezuela là nhà cung cấp dầu thô và nhiên liệu chính cho đồng minh Cuba trong hơn 25 năm qua, thông qua một hiệp định song phương chủ yếu dựa trên việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Mexico - quốc gia nổi lên như một nhà cung cấp nhiên liệu thay thế cho Cuba - cũng đã ngừng vận chuyển hàng hóa đến đảo quốc Caribe này sau khi một lô hàng nhiên liệu đến La Habana vào tháng 1/2026.

Hướng dẫn của Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ rằng các giao dịch tiềm năng phải hỗ trợ người dân Cuba, bao gồm cả khu vực tư nhân. Những giao dịch liên quan hoặc mang lại lợi ích cho quân đội Cuba hay các thể chế chính phủ khác sẽ không nằm trong điều chỉnh chính sách trên của Mỹ.

Nền kinh tế Cuba phụ thuộc vào nguồn cung dầu mỏ từ Venezuela, Mexico và Nga (Ảnh: AFP/Getty Images)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các đồng minh của Venezuela - những nước đang nhận dầu của nước này như một phần của các thỏa thuận hoán đổi, trả nợ và các thỏa thuận khác - nay phải thanh toán cho các lô hàng nhiên liệu từ Caracas theo giá thị trường. Các đồng minh này bao gồm Trung Quốc và Cuba.

Hôm 25/2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu từ Basseterre ở St. Kitts và Nevis rằng cuộc khủng hoảng ở Cuba là do chính sách của chính phủ nước này gây ra, không phải do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ đối với Venezuela trước khi Tổng thống Maduro bị bắt giữ.

Cục Công nghiệp và An ninh Hoa Kỳ trước đó đã ban hành hướng dẫn cho phép xuất khẩu, tái xuất khẩu khí đốt và các sản phẩm dầu mỏ của Mỹ cho những thực thể tư nhân đủ điều kiện của Cuba.

Về phía mình, chính phủ Cuba trong tháng 2 này cho biết sẽ cho phép các công ty siêu nhỏ, nhỏ và vừa nhập khẩu nhiên liệu để giảm bớt khủng hoảng năng lượng ở nước này.