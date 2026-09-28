Mỹ cho máy bay nhanh nhất thế giới trở lại bầu trời?

Sau 27 năm vắng bóng, máy bay nhanh nhất thế giới SR-71 Blackbird của Mỹ đang được chuẩn bị để trở lại bầu trời.

Chiếc SR-71 Blackbird số hiệu 844 tại Trung tâm Nghiên cứu Bay Armstrong, nơi nó vừa biến mất.

Theo Defense Express, trong hội nghị All-In, người đứng đầu NASA, Jared Isaacman, đã trình chiếu hình ảnh với hình bóng của một máy bay chưa xác định, rất giống với máy bay trinh sát chiến lược SR-71 Blackbird của Mỹ, loại máy bay đang giữ danh hiệu máy bay sản xuất hàng loạt nhanh nhất thế giới.

Sau đó, ông tuyên bố cơ quan này đang xây dựng lại đội máy bay thử nghiệm của mình để một lần nữa có thể bay ở độ cao và tốc độ tối đa.

Thêm vào đó, chiếc SR-71 Blackbird, vốn là tượng đài tại khu vực Trung tâm Nghiên cứu Bay Armstrong, đã không còn hiện diện tại đó.

Chiếc SR-71 Blackbird này mang số hiệu đuôi 844 và là chiếc máy bay cuối cùng được chế tạo thuộc loại này và cũng là chiếc cuối cùng cất cánh vào năm 1999.

Bên cạnh đó, trước đây chiếc SR-71 này đã trải qua một loạt các sửa đổi nhằm khắc phục những thiếu sót của nó. Điều này có nghĩa là khung máy bay này là mẫu vật tốt nhất để phục hồi và đưa trở lại trạng thái hoạt động bay.

Theo các báo cáo hiện có, chiếc SR-71 Blackbird số hiệu 844 đã được chuyển đến nhà chứa máy bay vào đầu năm 2026. Vì vậy, câu hỏi được đặt ra là: Liệu Mỹ có quyết định khôi phục chiếc SR-71 Blackbird để tiến hành các thí nghiệm tiếp theo hay không?

Hiện chưa có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này. Tuy nhiên, việc phục chế chiếc SR-71 Blackbird khó có thể là mục tiêu chính của NASA.

Nhiều khả năng họ đang phát triển các loại máy bay tốc độ cao thử nghiệm mới, được gọi là máy bay X, điều mà NASA đã xác nhận trước đó.

Vai trò của SR-71 Blackbird và những kế hoạch cụ thể mà họ dự định thực hiện với nó hiện vẫn chưa được tiết lộ. Nhưng về mặt lý thuyết, SR-71 có thể được phục hồi và sử dụng để phát triển các giải pháp cho máy bay tương lai, biến nó thành một dạng bệ thử nghiệm bay.

Tuy nhiên, việc khôi phục máy bay SR-71 Blackbird về trạng thái có thể bay được sẽ là một nhiệm vụ thực sự khó khăn và tốn kém.

Cụ thể, vào đầu những năm 2000, việc khôi phục SR-71 được ước tính có chi phí từ 40 đến 45 triệu USD. Giờ đây, chi phí cho việc khôi phục như vậy rõ ràng sẽ còn cao hơn nữa.

Ngoài ra, động cơ của máy bay SR-71 Blackbird yêu cầu loại nhiên liệu JP-7 đặc biệt, loại nhiên liệu này không được sản xuất thường xuyên.

Do đó, có thể dự đoán rằng giá thành của nó sẽ cao hơn đáng kể so với nhiên liệu hàng không tiêu chuẩn, và có thể cần phải sản xuất riêng biệt.

Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận chính thức nào về ý định khôi phục chiếc SR-71 Blackbird trở lại trạng thái bay.

Nhưng nếu Mỹ thực sự có kế hoạch làm điều này, sự trở lại bầu trời của SR-71 sau hơn 27 năm sẽ trở thành một sự kiện mang tính bước ngoặt thực sự.

Sẽ không quá lời khi nói rằng SR-71 Blackbird thực sự là một chiếc máy bay huyền thoại, xét đến tầm ảnh hưởng đáng kể của nó đối với đại chúng thời bấy giờ.

Cần nhớ rằng NASA hiện đang tích cực thử nghiệm một trong những loại máy bay X-59 độc đáo của họ, có phần mũi dài 14m, bay với tốc độ siêu âm mà không tạo ra tiếng nổ siêu thanh.



