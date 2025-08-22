Mỹ chi hơn 10 tỷ USD mua một 'mỏ vàng' của Việt Nam từ đầu năm: Nước ta vừa vươn lên đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu, 132 quốc gia đã chốt đơn hàng

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, xuất khẩu hàng dệt, may của Việt Nam trong tháng 7 đã mang về hơn 3,9 tỷ USD, tăng 8,7% so với tháng trước đó. Lũy kế trong 7 tháng đầu năm, 'mỏ vàng' này đã mang về cho Việt Nam hơn 22,5 tỷ USD, tăng 11% so với 7T/2024.

Xét về thị trường, Mỹ tiếp tục là khách hàng lớn nhất của dệt may Việt Nam với kim ngạch đạt hơn 10,2 tỷ USD, tăng mạnh 15% so với cùng kỳ năm trước.

Nhật Bản là thị trường lớn thứ 2 khi mang về hơn 2,5 tỷ USD, tăng 10% so với 7T/2024.

Đứng thứ 3 là Hàn Quốc với kim ngạch đạt hơn 1,5 tỷ USD, tuy nhiên giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Năm 2024, ngành dệt may Việt Nam về đích với khoảng 44 tỷ USD, tăng trưởng khoảng 11% so với năm 2023. Với kết quả này, năm 2024 Việt Nam vượt lên đứng vị trí thứ 2 trong số các nước xuất khẩu nhiều hàng dệt may nhất thế giới. Một trong những nguyên nhân giúp dệt may Việt Nam đạt kết quả trên là doanh nghiệp đã đón được luồng đơn hàng dịch chuyển từ Bangladesh.

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), hiện hàng dệt may của Việt Nam đã mở rông thị trường sang 132 quốc gia và vùng lãnh thổ (năm 2024 là 104 quốc gia và vũng lãnh thổ) thậm chí Việt Nam đã xuất khẩu các sản phẩm may mặc chất lượng cao sang Trung Quốc. Bên cạnh thị trường xuất khẩu chủ lực, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang tích cực chủ động mở rộng thị phần tại nhiều thị trường lớn, tiềm năng khác.

Có thể thấy, việc xuất khẩu sang 132 quốc gia, vùng lãnh thổ đã chứng tỏ vị thế của ngành dệt may nước ta trên bản đồ thế giới. Đáng chú ý, hiện tại, các doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết năm. Những dữ liệu nói trên cho thấy, nhiều động lực, cơ hội để thúc đẩy xuất khẩu dệt may bứt phá từ nay đến cuối năm.

Để đối mặt với thách thức trong nửa cuối năm 2025, các doanh nghiệp dệt may cần đẩy mạnh đầu tư vào việc phát triển nguồn nguyên liệu nội địa, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh mà còn đảm bảo đáp ứng yêu cầu về xuất xứ trong các hiệp định thương mại tự do.

Đồng thời, việc chuyển đổi sản phẩm theo hướng "xanh" và bền vững là xu hướng không thể bỏ qua. Sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường đang ngày càng được người tiêu dùng quốc tế ưa chuộng, đặc biệt tại các thị trường như EU. Doanh nghiệp cần nắm bắt xu hướng này để tạo sự khác biệt và gia tăng giá trị sản phẩm.

Công nghệ cũng là yếu tố then chốt giúp tăng năng suất lao động và giảm chi phí sản xuất. Đầu tư vào các dây chuyền sản xuất hiện đại không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế mà còn cải thiện khả năng cạnh tranh trong dài hạn.

Để đạt mốc 47-48 tỷ USD trong năm nay, mỗi tháng còn lại, xuất khẩu dệt may cần đạt trên 4 tỷ USD. Doanh nghiệp phải tận dụng hiệu quả lợi thế từ 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đã có hiệu lực mang lại; có giải pháp thích ứng những biến đổi về hoàn cảnh, điều kiện thể chế, do một số nước lớn đang bất đồng về quan điểm kinh tế, thương mại...