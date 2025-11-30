HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Mỹ chấp thuận bán tên lửa không đối không tầm xa mới nhất AIM-260 JATM

Sao Đỏ |

Mỹ đã chính thức đồng ý xuất khẩu tên lửa không đối không AIM-260A JATM mới nhất cho Australia.

Mỹ xuất khẩu tên lửa AIM - 260 A JATM cho Australia: Thỏa thuận chiến lược mới - Ảnh 1.

Theo ấn phẩm Naval News, thỏa thuận của Australia bao gồm việc cung cấp 450 tên lửa sản xuất loạt, cũng như một số sản phẩm thử nghiệm, bao gồm 5 tên lửa huấn luyện và 30 tên lửa dẫn đường.

Mỹ xuất khẩu tên lửa AIM - 260 A JATM cho Australia: Thỏa thuận chiến lược mới - Ảnh 2.

Tổng chi phí của hợp đồng ước tính khoảng 2,6 tỷ đô la, và nếu tính cả thiết bị liên quan, con số này có thể lên tới 3,1 tỷ đô la.

Mỹ xuất khẩu tên lửa AIM - 260 A JATM cho Australia: Thỏa thuận chiến lược mới - Ảnh 3.

Dự kiến Australia sẽ nhận được lô hàng đầu tiên không sớm hơn quý 3 năm 2033 - điều này là do áp lực lớn lên dây chuyền sản xuất và ưu tiên đáp ứng nhu cầu của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ.

Mỹ xuất khẩu tên lửa AIM - 260 A JATM cho Australia: Thỏa thuận chiến lược mới - Ảnh 4.

Tên lửa không đối không AIM-260A được thiết kế để tăng cường khả năng chiến đấu cho máy bay F/A-18F Super Hornet của Australia, và sau đó là F-35A Lightning II.

Mỹ xuất khẩu tên lửa AIM - 260 A JATM cho Australia: Thỏa thuận chiến lược mới - Ảnh 5.

JATM được xem là yếu tố then chốt để duy trì ưu thế trên không trước sự cạnh tranh ngày càng gia tăng và sự xuất hiện của tên lửa tầm xa từ các đối thủ tiềm tàng.

Mỹ xuất khẩu tên lửa AIM - 260 A JATM cho Australia: Thỏa thuận chiến lược mới - Ảnh 6.

Mặc dù tên lửa này vẫn chưa được đưa vào sử dụng tại Hoa Kỳ, quyết định xuất khẩu sang Australia có thể cho thấy các đồng minh thân cận của Hoa Kỳ đã nhận thấy nhu cầu về loại tên lửa vượt xa khả năng của loại AIM-120.

Mỹ xuất khẩu tên lửa AIM - 260 A JATM cho Australia: Thỏa thuận chiến lược mới - Ảnh 7.

Hiện tại, thông số kỹ thuật chính thức của tên lửa vẫn chưa được công bố. Chỉ thông qua các cuộc thảo luận của chính phủ, báo chí mới biết đạn sẽ được trang bị đầu tự dẫn chủ động với kênh dữ liệu hai chiều để hiệu chỉnh quỹ đạo và hệ thống dẫn đường quán tính.

Mỹ xuất khẩu tên lửa AIM - 260 A JATM cho Australia: Thỏa thuận chiến lược mới - Ảnh 8.

Tên lửa dự kiến đạt tốc độ Mach 5. Mặc dù tầm bắn vẫn được giữ bí mật, đại diện nhà sản xuất cho biết nó sẽ "lớn hơn đáng kể" so với AIM-120D-3, vốn cũng chưa được công bố chính thức mọi thông số kỹ thuật.

