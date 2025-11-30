Hiện tại, thông số kỹ thuật chính thức của tên lửa vẫn chưa được công bố. Chỉ thông qua các cuộc thảo luận của chính phủ, báo chí mới biết đạn sẽ được trang bị đầu tự dẫn chủ động với kênh dữ liệu hai chiều để hiệu chỉnh quỹ đạo và hệ thống dẫn đường quán tính.