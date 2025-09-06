Mỹ cấp tốc điều F-35 sau khi tàu chiến bị tiêm kích Venezuela 'tạt đầu'

Không lực Hoa Kỳ (USAF) đã điều động 10 máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-35 mới nhất đến một căn cứ không quân ở Puerto Rico, như một phần của chiến dịch chống lại các băng đảng ma túy, hãng tin Reuters cho biết, trích dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc.

Việc triển khai này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Quân đội Hoa Kỳ cáo buộc Venezuela đã có hành vi "cực kỳ khiêu khích", khi các máy bay chiến đấu của họ bay ngang qua một tàu Hải quân Mỹ ở vùng biển Caribe.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực vốn đã căng thẳng. Trước đó, lực lượng Hoa Kỳ đã tấn công con tàu mà theo Tổng thống Donald Trump là đang chở một lô ma túy bất hợp pháp. Vụ việc đã khiến 11 người thiệt mạng và đánh chìm con tàu.

Theo các nguồn tin, F-35 sẽ được sử dụng trong nhiệm vụ chống lại các tổ chức bị Washington liệt kê nằm trong danh sách khủng bố ma túy. Những máy bay này dự kiến sẽ đến khu vực vào cuối tuần tới.

Sự hiện diện của tiêm kích F-35 sẽ giúp tàu chiến Mỹ loại bỏ nỗi lo từ Không quân Venezuela.

Giới chuyên gia lưu ý rằng những chiến đấu cơ tàng hình tối tân nói trên có thể mang lại cho USAF lợi thế đáng kể trong trường hợp xảy ra đụng độ trực tiếp với Không quân Venezuela, vốn dựa trên những chiếc F-16 đã lỗi thời và Su-30MK2 mua từ Nga.

Sự leo thang của tình hình diễn ra sau các cuộc tập trận quy mô lớn của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ ngoài khơi bờ biển Puerto Rico, cách Venezuela khoảng 800 km.

Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 22 (MEU) gồm 4.500 thành viên đang tham gia vào sự kiện, bài tập có sự tham gia của tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima và 2 tàu vận tải đổ bộ USS San Antonio cùng với USS Fort Lauderdale. Theo hình ảnh vệ tinh, nhóm này được bảo vệ bởi tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke.

Khu trục hạm Mỹ phóng tên lửa hành trình Tomahawk bắn chìm một con tàu bị cáo buộc chở theo ma túy.