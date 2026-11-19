Một công dân Ireland đã bị truy tố tại Mỹ vì bị cáo buộc phá hủy chiến đấu cơ trị giá 60 triệu USD, ở sân bay Shannon của Ireland hồi tháng 4/2026.

Mặt đồng hồ buồng lái bị vỡ, nhiều bộ phận bị hư hỏng bên trong máy bay vận tải C-130 Hercules của Mỹ, tại sân bay Shannon, Ireland.

Theo cáo trạng được công bố hôm 17/11, Daithi O'Corrain, 48 tuổi, bị cáo buộc đột nhập vào vận tải cơ C-130 Hercules của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ, đập phá những thiết bị quan trọng, làm ô nhiễm thùng nhiên liệu và đổ chất ăn mòn lên bộ phận của máy bay.

"Chiếc máy bay trị giá khoảng 60 triệu USD đã bị hư hỏng nặng, và về cơ bản là bị phá hủy", công tố viên liên bang Mỹ tại Manhattan cho biết, đồng thời nói thêm, thiệt hại quá lớn đến mức máy bay "sẽ không thể hoạt động trở lại".

O'Corrain, hiện vẫn đang ở Ireland, có thể phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm về tội phá hoại tài sản chính phủ, nếu bị bắt và kết án tại Mỹ.

Cảnh sát Ireland đã buộc tội người đàn ông này vào tháng 4/2026, vì gây hư hại máy bay và hàng rào sân bay.

Mỹ có thể gặp trở ngại pháp lý trong việc yêu cầu dẫn độ người này.

Hiệp ước dẫn độ giữa Ireland và Mỹ cho phép Dublin từ chối các yêu cầu liên quan đến các tội phạm được thực hiện trên lãnh thổ Ireland, và cấm dẫn độ khi thủ tục tố tụng cho cùng một tội danh đang chờ xử lý ở Ireland.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Mỹ đã chính thức yêu cầu dẫn độ người này hay chưa.

Sân bay Shannon từng đóng vai trò là trung tâm tiếp nhiên liệu và trung chuyển quan trọng cho máy bay quân sự Mỹ, kể cả trong cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống Iran.

Theo RT



