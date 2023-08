Mỹ: Bị bà bỏ quên trong xe ô tô suốt 8 tiếng, bé gái 14 tháng tuổi tử vong thương tâm

Tờ CNN cho biết, một bi kịch đã xảy ra tại New York, Mỹ vào ngày 31/7 vừa qua và khiến nhiều người vô cùng bàng hoàng.

Cụ thể, cảnh sát ở hạt Suffolk, New York, cho biết một người phụ nữ 54 tuổi có nhiệm vụ đưa cháu gái 14 tháng tuổi của mình tới trung tâm chăm sóc trẻ tại Smithtown, Long Island và sau đó đi đến chỗ làm.

Bé gái khoảng hơn 1 tuổi bị bỏ quên ở ghế sau ô tô trong vòng 8 tiếng đồng hồ (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bà đã quên mất việc đưa cháu gái đến trung tâm và đi thẳng tới nơi làm việc. Sau 8 tiếng đồng hồ, người bà đến đón cháu ở trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh thì phát hiện mình đã bỏ quên bé gái trên xe. Vào lúc 16h20, khi cảnh sát đến hiện trường, bé gái 14 tháng tuổi đã hoàn toàn mất ý thức. Sau khi được đưa đến bệnh viện, cô bé được xác nhận là đã tử vong.

Vụ việc vẫn đang được điều tra và chưa có cáo buộc hình sự nào được đưa ra. Theo số liệu của Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ, khoảng 40 trẻ em ở Mỹ thiệt mạng vì say nắng mỗi năm do bị bỏ lại một mình hoặc bị mắc kẹt trong ô tô. Phần lớn nguyên nhân là do bị cha mẹ hoặc người chăm sóc quên.

Khu vực xảy ra sự cố thương tâm

Được biết, vào hôm 31/7, nhiệt độ ở Smithtown lên tới 28 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ bên trong xe sẽ còn cao hơn nữa. Theo Cục Quản lý An toàn Giao thông Quốc gia, nhiệt độ bên trong ô tô có thể tăng lên 20 độ chỉ trong 10 phút. Cơ quan quản lý an toàn cũng cho biết, nhiệt độ cơ thể của trẻ em tăng nhanh gấp 3 đến 5 lần so với người lớn và trẻ có thể tử vong khi nhiệt độ cơ thể lên tới 107 độ C.