Vào thứ Tư (6/11), cảnh sát thành phố St. Petersburg (Mỹ) đã phát hiện một bé trai 1 tuổi bất tỉnh trên ghế sau của một chiếc ô tô. Cảnh sát tin rằng cậu bé đã ở trong xe cả ngày. Nguyên nhân xuất phát từ việc người cha đưa con vào xe nhưng quên không đưa đến nhà trẻ mà tới một cuộc hẹn vào buổi sáng hôm ấy.

Yolanda Fernandez, đại diện Sở Cảnh sát St. Petersburg, cho biết: "Người cha đưa con đi cùng trong buổi sáng và đó không phải là thói quen thường ngày của anh ấy, anh ấy đã đưa con đến một cuộc hẹn cùng mình thay vì nhà trẻ".

Sau cuộc hẹn buổi sáng, thay vì nhớ ra con trai cần đến nhà trẻ, người cha đã lái xe về nhà để bắt đầu công việc từ xa như thường lệ. Đến gần 5 giờ chiều ngày 6/11, người cha đến đón con tại nhà trẻ, nơi anh tin rằng con mình đã ở đó cả ngày. Bà Fernandez nói thêm: "Người cha đã đến đón con nhưng nhân viên nhà trẻ nói rằng anh ấy chưa từng đưa con đến. Lúc đó, người cha mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra và quay trở lại xe."

Nhà trẻ của cậu bé 1 tuổi xấu số

Các nhân viên cấp cứu đã có mặt tại bãi đậu xe của Trung tâm Phát triển Trẻ em Bayfront Health và thực hiện CPR cho bé trai nhưng không thành công. Cậu bé đã được xác nhận tử vong tại hiện trường.

Dự báo của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ ghi nhận nhiệt độ trong ngày hôm đó dao động từ 87 đến 91 độ F (khoảng 30.6 đến 32.8 độ C), với chỉ số nhiệt tối đa đạt từ 98 đến 103 độ F (khoảng 36.7 đến 39.4 độ C) - tăng 10 độ F (khoảng 5.6 độ C) so với nhiệt độ trung bình của thời điểm này trong năm. Lindsay Judah, Trưởng bộ phận Cứu hộ của Sở Cứu hỏa St. Petersburg cho biết: "Chỉ trong mười phút, nhiệt độ bên trong xe có thể tăng thêm 20 độ F (khoảng 11.1 độ C) nếu cửa đóng kín."

Ảnh minh hoạ

Cảnh sát cho biết đang tiến hành điều tra và khám nghiệm tử thi. Hiện chưa có cáo buộc nào được đưa ra. Theo báo cáo của tổ chức phi lợi nhuận quốc gia Kids and Car Safety, Florida đứng thứ hai sau Texas về số ca tử vong do sốc nhiệt trong ô tô. Báo cáo cho biết mỗi năm có 38 trẻ em dưới 14 tuổi tử vong trong ô tô nóng.

Phần lớn các trường hợp tử vong do sốc nhiệt trong xe hơi xảy ra khi trẻ bị bỏ quên hoặc tự chui vào xe mà người lớn không hề hay biết. Tổ chức này cũng cho biết, trái với suy nghĩ của nhiều người, rất ít trường hợp liên quan đến ma túy, rượu bia hoặc sự bỏ bê. Hầu hết các trường hợp trẻ bị bỏ quên trong xe đều do cha mẹ vô tình. Trong tổng số 118 ca tử vong liên quan đến sốc nhiệt trong xe hơi được ghi nhận ở Florida vào năm 2024, chỉ có 18 trường hợp là do người lớn cố ý bỏ trẻ lại trong xe.

Nguồn: Daily Mail