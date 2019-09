Mỹ bắt tay Ba Lan phát triển mạng 5G chặn đường Huawei

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã ký thỏa thuận tại Warsaw. Ông Pence đã thay Tổng thống Donald Trump đến Warsaw khi ông Trump thay đổi lịch trình vào phút cuối do cơn bão Dorian đổ bộ vào Mỹ.

Thỏa thuận hợp tác diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Huawei căng thẳng về vấn đề an ninh mạng và Washington lo sợ sự can thiệp của chính quyền Bắc Kinh.

Thỏa thuận giữa Mỹ và Ba Lan nêu rõ: "Việc bảo vệ hệ thống viễn thông thế hệ tiếp theo khỏi gián đoạn hoặc bị thao túng và đảm bảo tính riêng tư cũng như sự tự do của công dân Mỹ, Ba Lan và nhiều quốc gia khác là vô cùng quan trọng".

Cả Ba Lan và Mỹ đều cam kết bảo hộ các quy tắc do quan chức an ninh mạng từ hàng chục quốc gia phát triển tại một hội nghị ở Prague - Séc trong năm nay nhằm chống lại các mối đe dọa và đảm bảo an toàn cho hệ thống di động tiếp theo.

Trong buổi họp báo với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Phó Tổng thống Pence cho hay ông hy vọng lễ ký kết sẽ tạo ra hình mẫu cho phần còn lại của châu Âu.

Mỹ đã vận động các đồng minh cấm Huawei phát triển mạng 5G do lo ngại chính phủ Trung Quốc sẽ buộc công ty này tạo điều kiện để truy cập dữ liệu và thực hiện hành vi do thám. Nhưng đến nay, Huawei vẫn bác bỏ cáo buộc này. Một số quốc gia châu Âu cũng đang bỏ qua lời kêu gọi của Mỹ.

Tại cuộc họp báo, ông Duda được hỏi liệu Mỹ có cung cấp bằng chứng cho thấy gián điệp Trung Quốc sử dụng công nghệ Huawei hay không. Tổng thống Ba Lan không đề cập đến Mỹ trong câu trả lời nhưng cho rằng cơ quan phản gián của nước này đã phát hiện các động thái mang tính do thám liên quan tới Huawei và các công tố viên đang tiếp tục điều tra.

Trước đó, một doanh nhân Trung Quốc làm giám đốc kinh doanh của Huawei tại Ba Lan bị bắt hồi tháng 1 vì tình nghi là gián điệp.