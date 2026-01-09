Ngày 07 tháng 01, đánh dấu một rạn nứt sâu sắc và đáng kể trong quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ, căng thẳng giữa hai nước đang gia tăng sau khi Hải quân và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ bắt giữ không chỉ tàu Marinera, mà còn cả tàu M Sophia, một tàu chở dầu từ Venezuela mang cờ Panama (sau đó đã treo cờ Nga).

Có vẻ như biện pháp phòng thủ mới được các tàu dầu nghĩ ra gần đây là nhanh chóng treo cờ Nga và đăng ký lại tàu từ xa theo quyền tài phán của Nga trên đất liền không còn khả thi nữa.

Washington đã đưa ra một quyết định cứng rắn để ngăn chặn việc các tàu chở dầu lần lượt treo cờ Nga để được bảo vệ. Trực thăng và lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ đã được sử dụng để chống lại các con tàu dân sự của Nga, tạo ra một tiền lệ hết sức nguy hiểm.

Điều này đặt ra câu hỏi: Nga sẽ đáp trả như thế nào trước những hành động của Quân đội Mỹ và cá nhân Tổng thống Donald Trump?

Chuyên gia quân sự Nga Alexander Kots đã đề xuất đưa các đơn vị quân sự tư nhân (PMC) với tên lửa phòng không vác vai (MANPADS), máy bay không người lái và súng máy hạng nặng trên các tàu chở dầu. Việc trang bị như vậy có thể ngăn chặn các toán đổ bộ từ trực thăng xuống con tàu.

“Trước khi đổ bộ, trực thăng phải bay lơ lửng. Một xạ thủ thiện xạ sẽ không gặp khó khăn gì khi bắn trúng mục tiêu tĩnh như vậy, ngay cả trong điều kiện biển động” - vị chuyên gia quân sự kiêm nhà báo Nga viết trên kênh Telegram của mình mang tên “Kotsnews”.

Ông Kots cho biết, khi hệ thống phòng thủ trên máy bay trực thăng phát tín hiệu cảnh báo về một cuộc tấn công tên lửa, đối phương chắc chắn sẽ không cố gắng đổ bộ xuống con tàu trong điều kiện như vậy, bởi không ai muốn mất một nhóm chuyên gia lực lượng đặc biệt.

Dĩ nhiên là tàu chiến Mỹ mạnh hơn và hoàn toàn có thể sử dụng pháo để đè bẹp lực lượng PMC trên tàu dầu, nhưng điều đó rất có thể sẽ leo thang thành một cuộc đụng độ quân sự giữa hạm đội hai nước và đó là điều ngay cả Mỹ cũng không mong muốn.

Thậm chí, các nghị sĩ của Duma Quốc gia (tương đương với Hạ viện) Nga còn đi xa hơn khi yêu cầu Moscow sử dụng các biện pháp quân sự cứng rắn để đáp trả, thậm chí còn kêu gọi ông Putin cho phép Lực lượng Hải quân Nga tấn công các tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ.

Ông Alexei Zhuravlev, phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia nhấn mạnh, vụ việc bắt giữ tàu chở dầu mang cờ Nga về bản chất là “hình thức cướp biển”, một hạm đội vũ trang của Mỹ bắt giữ một tàu dân sự.

Về cơ bản, tính chất của vụ việc không khác gì một cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga và điều này chắc chắn phải bị đáp trả mạnh mẽ và nhanh chóng, đặc biệt là theo thông tin hiện có, một tàu ngầm và các tàu chiến khác của Nga cũng đang “hiện diện ở đâu đó, gần con tàu này”.

Ông nói thêm rằng, phía Mỹ cần nhận được một phản hồi thích đáng từ phía Nga thì mới có thể ngăn chặn những vụ việc tương tự tái diễn.

Nghị sĩ này chỉ ra, học thuyết quân sự của Nga thậm chí cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả, nên nếu Moscow ra lệnh tấn công bằng ngư lôi, đánh chìm vài tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ thì đó cũng là hành động hoàn toàn hợp pháp.

Đồng thời, cũng chẳng có gì ngăn cản Nga tuyên bố trừng phạt đối với tất cả các tàu, mang mọi quốc tịch hướng đến các cảng của Ukraine trên Biển Đen ở Odessa, Nikolaev... Tàu chiến Nga có thể ngăn chặn, kiểm tra chúng và thậm chí là đánh chìm nếu phát hiện có hành động nguy hiểm đối với an ninh Nga.

Đồng nghiệp của ông Alexei Zhuravlev trong Duma Quốc gia là ông Andrei Gurulev cũng nhấn mạnh việc Nga cần phải có “những biện pháp trả đũa khắc nghiệt nhất có thể tung ra”.

Theo ông, châu Âu hiện đang tích cực chuẩn bị cho chiến tranh với Nga thông qua “lính tiền tiêu Ukraine” và Moscow nên hành động phủ đầu.

Vị nghị sĩ này đề xuất sử dụng hệ thống tên lửa tầm trung Oreshnik phá hủy các cơ sở quân sự của EU sử dụng hỗ trợ Ukraine và hệ thống hậu cần của NATO.