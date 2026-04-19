HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ bất ngờ nới lỏng hạn chế dầu Nga, Tổng thống Ukraine lên tiếng

Hải Yến |

Quyết định mới của Bộ Tài chính Mỹ gây chú ý khi đi ngược tuyên bố trước đó, trong bối cảnh giá dầu toàn cầu biến động mạnh.

Tổng thống Ukraine Zelensky.

Mỹ đã gia hạn một cơ chế miễn trừ, cho phép dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đã được bốc lên tàu tiếp tục được vận chuyển và giao dịch, Bộ Tài chính Mỹ thông báo. Động thái này diễn ra dù Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent trước đó 2 ngày từng khẳng định sẽ không gia hạn.

Hôm 17/4, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành giấy phép chung áp dụng đối với dầu Nga được bốc lên tàu trước ngày 17/4, cho phép thực hiện các giao dịch đến ngày 16/5.

Giấy phép mới thay thế quy định trước đó có hiệu lực 30 ngày từ 19/3, đồng thời mở rộng sang các dịch vụ như neo đậu an toàn, bảo đảm an toàn thủy thủ, sửa chữa khẩn cấp và bảo hiểm, kể cả đối với các tàu từng bị áp hạn chế.

Mục tiêu của cơ chế miễn trừ ban đầu là kiểm soát đà tăng giá dầu do xung đột với Iran và việc eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa.

Động thái này trái ngược với phát biểu của ông Bessent hôm 15/4, khi ông cho rằng các miễn trừ đối với dầu Nga và Iran sẽ không được kéo dài.

Cuối tháng 3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng cơ chế miễn trừ này “không có nhiều ý nghĩa”. “Mỹ "cho phép" Nga bán lượng dầu đã ở trên biển. Các tàu đang trên hành trình vẫn tiếp tục di chuyển như trước”, ông nói.

Ông Lavrov cũng cho rằng các biện pháp hạn chế “không tồn tại” đối với Nga và các đối tác mà ông mô tả là “có trách nhiệm”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov kêu gọi giải quyết xung đột Trung Đông bằng biện pháp hòa bình, đồng thời cho biết nhu cầu đối với dầu Nga đang tăng mạnh. Ông nhấn mạnh Nga vẫn là “nhà cung cấp đáng tin cậy” về dầu và khí.

Theo ước tính, Nga đang hưởng lợi từ việc giá dầu tăng cao do xung đột với Iran, với doanh thu bổ sung khoảng 150 triệu USD mỗi ngày.

Quyết định của Mỹ đã vấp phải chỉ trích từ Liên minh châu Âu (EU). Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng “đây không phải thời điểm để nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với Nga”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng việc miễn trừ này “có thể mang lại cho Nga khoảng 10 tỷ USD phục vụ chiến sự”.

Ngày 19/4, ông Zelensky tiếp tục chỉ trích quyết định của Mỹ trên Telegram, cho rằng việc nới lỏng hạn chế “không phù hợp với tình hình thực tế và nỗ lực ngoại giao”. Tuy vậy, ông vẫn cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ gây sức ép đối với Nga.

Theo RT
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại