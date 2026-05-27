Mỹ bật đèn xanh cho việc sản xuất tên lửa PAC-3 Patriot tại Ba Lan

Hoàng Vân
|

Mỹ và Ba Lan đang hợp tác để nội địa hóa việc sản xuất tên lửa đánh chặn PAC-3 Patriot tại các cơ sở quốc phòng của Ba Lan.

Tên lửa PAC-3 MSE.

Ba Lan đã nhận được sự cho phép sơ bộ từ Bộ Ngoại giao Mỹ để thiết lập sản xuất tên lửa phòng không Patriot tại các cơ sở thuộc khu công nghiệp quốc phòng của nước này.

Thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm của phái đoàn Ba Lan tới Mỹ. Nghĩa là việc sản xuất tên lửa đánh chặn PAC-3 cuối cùng có thể được thiết lập ở vị trí gần Ukraine.

Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk công bố trên kênh truyền hình TVN24 hôm 25/5.

"Ban đầu Mỹ tỏ ra hoài nghi về ý tưởng sản xuất tên lửa đánh chặn PAC-3 tại Ba Lan, nhưng cuộc gặp đã dẫn đến sự cho phép sơ bộ cho sự hợp tác này", ông Tomczyk giải thích, đồng thời mô tả đây là việc thành lập một liên minh để thực hiện dự án.

Sự hợp tác này thực chất khá hợp lý và xuất phát từ hai yếu tố: Nhu cầu về loại đạn dược này của chính Ba Lan và sự thiếu hụt tên lửa đánh chặn Patriot do việc sử dụng chúng bởi Mỹ và các đồng minh trong các chiến dịch quân sự ở Iran.

Năm 2018, theo chương trình Wisła, Ba Lan đã đặt hàng 2 hệ thống Patriot cải tiến, mỗi hệ thống gồm 8 bệ phóng, 2 radar cùng 208 tên lửa PAC-3 MSE với giá 4,75 tỷ USD để tăng cường khả năng phòng không.

Đến năm 2023, một đơn đặt hàng khác đã được thực hiện cho 48 bệ phóng (6 hệ thống cải tiến), 12 radar LTAMDS và 644 tên lửa PAC-3 MSE với tổng giá trị 15 tỷ USD.

Về phía mình, Mỹ đang tìm cách tăng sản lượng tên lửa MSE lên hơn gấp 3 lần, với kế hoạch đạt 2.000 tên lửa mỗi năm trong vòng 7 năm - so với 620 tên lửa được sản xuất năm ngoái và mục tiêu là 750 tên lửa trong năm tới.

Việc đạt được 2.000 tên lửa mỗi năm không phải là nhiệm vụ dễ dàng, điều này tạo động lực riêng cho Mỹ trong việc đàm phán với Ba Lan về vấn đề này.

Ba Lan hiện đã tham gia vào việc sản xuất các linh kiện riêng lẻ của hệ thống Patriot.

Năm ngoái, người ta phát hiện lô ống phóng PAC-3 MSE đầu tiên đã được sản xuất tại nhà máy Wojskowe Zakłady Lotnicze No.1 (WZL 1).

Theo một thỏa thuận riêng với Raytheon Technologies, việc sản xuất bệ phóng Patriot cũng được thiết lập tại Huta Stalowa Wola (HSW) của Ba Lan.

Một số công ty Ba Lan khác cũng tham gia vào việc sản xuất các linh kiện cho hệ thống Patriot.

Theo Defense Express
