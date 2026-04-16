Mỹ bắt đầu chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự chống Cuba?

Hoàng Vân |

Trang Avia-pro đưa tin, Bộ Chiến tranh Mỹ mới đây chính thức xác nhận việc bắt đầu lên kế hoạch cho một loạt các biện pháp liên quan đến Cuba.

Trụ sở Bộ Chiến tranh Mỹ.

Ngày 15/4, trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, Bộ Chiến tranh đang tích cực phát triển một số chiến lược dự phòng, và luôn sẵn sàng thực hiện bất kỳ mệnh lệnh nào từ Tổng Tư lệnh tối cao.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh một chỉ thị nội bộ của Lầu Năm Góc được công bố, yêu cầu bắt đầu các biện pháp chuẩn bị, nếu Tổng thống Donald Trump đưa ra quyết định cuối cùng về việc tiến hành một chiến dịch trên lãnh thổ Cuba.

Các nhà phân tích quân sự nhận định, những hành động như vậy của Mỹ có thể báo hiệu sự xấu đi nghiêm trọng trong quan hệ giữa hai nước, và sự trở lại chính sách gây áp lực trực tiếp ở vùng biển Caribe.

Việc chuẩn bị cho một chiến dịch có thể xảy ra không chỉ bao gồm kế hoạch hậu cần, mà còn cả việc phân tích khả năng phòng thủ hiện tại của Cuba, cũng như đánh giá rủi ro đối với lực lượng Mỹ.

Mặc dù các quan chức quốc phòng Mỹ cố gắng tránh sử dụng thuật ngữ "tấn công" trong các thông báo chính thức, nhưng việc bắt đầu lên kế hoạch cho một loạt các biện pháp liên quan Cuba làm dấy lên làn sóng đồn đoán về khả năng can thiệp quân sự trực tiếp vào quốc đảo này.

Tình hình càng phức tạp hơn bởi thực tế là bất kỳ cuộc diễn tập nào của Mỹ ở gần bờ biển Cuba theo truyền thống đều gây ra phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, và có thể dẫn đến bất ổn trên toàn khu vực Mỹ Latinh.

Theo Avia-pro
Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

00:43
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chọn mặt gửi vàng"?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến "siết vòng vây", phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
