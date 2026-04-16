Mỹ bắt đầu chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự chống Cuba?

Trụ sở Bộ Chiến tranh Mỹ.

Ngày 15/4, trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, Bộ Chiến tranh đang tích cực phát triển một số chiến lược dự phòng, và luôn sẵn sàng thực hiện bất kỳ mệnh lệnh nào từ Tổng Tư lệnh tối cao.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh một chỉ thị nội bộ của Lầu Năm Góc được công bố, yêu cầu bắt đầu các biện pháp chuẩn bị, nếu Tổng thống Donald Trump đưa ra quyết định cuối cùng về việc tiến hành một chiến dịch trên lãnh thổ Cuba.

Các nhà phân tích quân sự nhận định, những hành động như vậy của Mỹ có thể báo hiệu sự xấu đi nghiêm trọng trong quan hệ giữa hai nước, và sự trở lại chính sách gây áp lực trực tiếp ở vùng biển Caribe.

Việc chuẩn bị cho một chiến dịch có thể xảy ra không chỉ bao gồm kế hoạch hậu cần, mà còn cả việc phân tích khả năng phòng thủ hiện tại của Cuba, cũng như đánh giá rủi ro đối với lực lượng Mỹ.

Mặc dù các quan chức quốc phòng Mỹ cố gắng tránh sử dụng thuật ngữ "tấn công" trong các thông báo chính thức, nhưng việc bắt đầu lên kế hoạch cho một loạt các biện pháp liên quan Cuba làm dấy lên làn sóng đồn đoán về khả năng can thiệp quân sự trực tiếp vào quốc đảo này.

Tình hình càng phức tạp hơn bởi thực tế là bất kỳ cuộc diễn tập nào của Mỹ ở gần bờ biển Cuba theo truyền thống đều gây ra phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, và có thể dẫn đến bất ổn trên toàn khu vực Mỹ Latinh.