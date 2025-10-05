Các nghi phạm bị bắt gồm Angel Herrera, 21 tuổi; Toddisha Mayfield, 31 tuổi; Zakhari Blue-Gordon, 23 tuổi; Tom Donegan, 19 tuổi; Jacques Samuel, 18 tuổi; Cisco Luti, 18 tuổi; và Amari Green, 21 tuổi - Phó cảnh sát trưởng Brian Shab nói tại buổi họp báo hôm 3-10.
"Từ khoảnh khắc những kẻ hèn nhát ấy bỏ chạy khỏi tiệm vàng Kim Hung, chúng tôi chưa từng dừng lại. Và hôm nay, sự kiên trì ấy đã mang lại kết quả" - ông Shab nói.
Ông tiết lộ cuộc điều tra kéo dài gần một tháng, huy động hơn 100 cảnh sát viên từ 5 cơ quan thực thi pháp luật và bốn đội đặc nhiệm SWAT.
(Theo chiều kim đồng hồ, từ góc trên bên trái) Angel Herrera, Toddisha Mayfield, Zakhari Blue-Gordon, Tom Donegan, Jacques Samuel, Cisco Lutu và Amari Green - những đối tượng bị nghi có liên quan đến vụ cướp xảy ra ngày 5-9 tại tiệm vàng Kim Hung ở San Jose. Ảnh: Sở Cảnh sát San Jose.
Theo thông tin từ Sở Cảnh sát San Jose, các nghi phạm bị bắt tại nhiều thành phố trong khu vực Vịnh San Francisco trong khoảng thời gian từ ngày 22-9 đến 2-10. Quá trình thực thi lệnh khám xét, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng, một băng đạn, nhiều viên đạn và "lượng lớn chất bột nghi là cocaine".Cảnh sát tin rằng, nhóm này nằm trong đường dây gồm hơn 12 người, đã dùng ô tô húc thẳng vào cửa tiệm Kim Hung Jewelry, sau đó đập vỡ các tủ trưng bày và cướp đi lượng lớn trang sức trị giá hàng ngàn USD. Trong lúc hỗn loạn, một nghi phạm xô ngã chủ tiệm là ông Bui, 88 tuổi, khiến ông bị đột quỵ. Ông sau đó tiếp tục bị nhồi máu cơ tim trong bệnh viện nhưng hiện đã hồi phục.
Thị trưởng San Jose Matt Mahan nhấn mạnh tại họp báo: "Đây không phải tội phạm do bế tắc hay túng quẫn mà là hành vi trộm cướp có tổ chức và bạo lực. Cách thức phạm tội này đang lan rộng khắp khu vực vịnh và toàn bang".
Công tố viên hạt Santa Clara, ông Jeff Rosen, cho biết các nghi phạm sẽ bị truy tố về các tội danh liên quan cướp tài sản và tấn công. "Những kẻ đến đây với ý định xấu cuối cùng đã nhận lại còng số tám và sắp tới là án tù" - ông nói.
Hiện năm nghi phạm Mayfield, Blue-Gordon, Donegan, Lutu và Green bị giam tại nhà tù hạt Santa Clara, còn Samuel bị tạm giữ tại nhà tù hạt San Francisco chờ dẫn độ. Nghi phạm Herrera bị bắt sau cùng tại Pacifica, song cảnh sát chưa công bố nơi tạm giữ.
Phó cảnh sát trưởng Shab cho biết cuộc điều tra vẫn tiếp tục, do vẫn còn nhiều nghi phạm chưa bị bắt. Ông kêu gọi những đối tượng có liên quan ra đầu thú.
Vụ cướp ngày 5-9 là một trong ít nhất 30 vụ tấn công nhắm vào các tiệm vàng ở California từ tháng 3 tới nay, trong đó có 16 vụ dùng ô tô húc cửa tiệm để xông vào. Chính quyền hạt Santa Clara sau vụ việc đã triển khai chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ lắp đặt chướng ngại vật bằng bê tông và kết nối camera an ninh với trung tâm giám sát của cảnh sát.