Mỹ bắn cạn kho tên lửa PrSM hiện đại nhất chỉ sau vài tuần chống lại Iran

Sao Đỏ |

Một đơn vị thuộc Lục quân Mỹ đã sử dụng hết toàn bộ tên lửa đạn đạo PrSM hiện có trong những tuần đầu tiên của chiến dịch quân sự chống lại Iran.

Thông tin này được tờ Aviation Week đăng tải, dẫn lời một đại diện chính thức của Lục quân Mỹ.

Theo ghi nhận, một đơn vị pháo binh đã tham gia các hoạt động chiến đấu vào tháng trước và triển khai các tên lửa từ hệ thống pháo phản lực dẫn đường M142 HIMARS.

Đây là những lần đầu tiên PrSM được sử dụng trong chiến đấu. Nhưng cần lưu ý sản phẩm mới này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Lầu Năm Góc đảm bảo rằng nguồn cung cấp các tên lửa tầm xa này sẽ sớm được bổ sung.

Dự kiến PrSM sẽ dần thay thế các tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS trong Lục quân Mỹ, vốn đang được cho nghỉ hưu.

Vào mùa Thu năm ngoái, Tập đoàn Lockheed Martin tuyên bố họ có kế hoạch sản xuất 400 tên lửa đạn đạo Precision Strike Missile (PrSM) mỗi năm.

Để tăng sản lượng, họ đã sử dụng phương án tự động hóa quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng dựa trên công nghệ hiện đại.

Vụ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến thuật PrSM.

Vào tháng 7/2025, chương trình PrSM đã chuyển sang Giai đoạn C, bao gồm việc khởi động sản xuất quy mô lớn và triển khai tên lửa mới trong các đơn vị chiến đấu.

Cuối tháng 3 năm nay, Lầu Năm Góc đã ký hợp đồng cung cấp một lô lớn tên lửa PrSM phiên bản cơ sở Increment 1 với giá 4,9 tỷ USD.

Việc mua sắm số lượng lớn tên lửa đạn đạo chiến thuật hiện đại nhất được lên kế hoạch trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2029. Theo thỏa thuận, Lục quân Hoa Kỳ dự kiến sẽ nhận tổng cộng 1.296 quả PrSM.

Ngoài việc mua tên lửa Increment 1 chỉ có khả năng tấn công mục tiêu cố định, Lục quân Mỹ cũng đã đặt hàng 10 tên lửa PrSM Increment 2 được trang bị đầu dò tự dẫn để tấn công mục tiêu di động.

Tên lửa PrSM đã chứng minh khả năng phá hủy mục tiêu ở cự ly lên đến 500km, trong khi tầm bắn tối đa theo ước tính của nó là 650km - vượt trội đáng kể so với hiệu suất của tên lửa ATACMS thế hệ cũ.

Theo Aviation Week


