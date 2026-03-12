Mỹ áp thuế sơ bộ 130% với mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, Hòa Phát cùng các công ty liên quan bị áp thuế gần 122%

Theo đó, DOC đã lựa chọn một doanh nghiệp Việt Nam làm bị đơn bắt buộc. Trong đó, tổng số công ty liên kết liên quan đến doanh nghiệp này lên tới 10 đơn vị. Nhiều doanh nghiệp được liệt kê gồm Hòa Phát Hải Dương, Hòa Phát Dung Quất, Hòa Phát Hưng Yên…

Theo kết luận sơ bộ được ban hành, mức thuế chống bán phá giá tạm thời thời được DOC xác định như sau:

- Đối với doanh nghiệp bị đơn bắt buộc và các công ty liên kết: 121,97%.

- Đối với các doanh nghiệp còn lại của Việt Nam: 130,77%.

Số liệu được công bố cho thấy lượng thép cốt bê tông xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Cụ thể, năm 2022, sản lượng xuất khẩu chỉ đạt hơn 43 tấn, tương đương khoảng 43.000 USD. Tuy nhiên, đến năm 2023 con số này đã tăng lên 27.700 tấn, với giá trị 16,8 triệu USD; và năm 2024 đạt khoảng 56.400 tấn, tương ứng gần 30 triệu USD.

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công thương) đánh giá, mức thuế chống bán phá giá sơ bộ mà DOC áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam hiện được đánh giá là khá cao, vượt xa mức thuế áp dụng đối với các quốc gia khác cũng bị điều tra. Cụ thể, mức thuế sơ bộ đối với thép xuất khẩu từ Bulgaria là 52,8%, trong khi Ai Cập dao động từ 34,2% đến 52,7%.

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công thương) cho biết, theo quy trình điều tra, sau khi có kết luận CBPG sơ bộ, DOC có thể ban hành thêm các bản câu hỏi bổ sung, đồng thời sẽ tiến hành thẩm tra tại chỗ các doanh nghiệp Việt Nam để xác minh thông tin cung cấp.

Dự kiến, DOC sẽ ban hành kết luận cuối cùng điều tra thuế chống bán phá giá vào tháng 7 năm 2026.

Nhằm đạt được kết quả tích cực trong kết luận cuối cùng, Cục PVTM khuyến nghị các doanh nghiệp liên quan như sau:

- Nghiên cứu kết luận sơ bộ của DOC và tham vấn với luật sư tư vấn để chuẩn bị phương án phản biện và tài liệu chứng minh cần thiết.

- Theo sát diễn biến của vụ việc và tiếp tục hợp tác đầy đủ với DOC, chuẩn bị kỹ lưỡng cho giai đoạn thẩm tra tại chỗ.

- Phối hợp tích cực với Cục PVTM trong các giai đoạn tiếp theo của vụ việc và khi DOC tiến hành thẩm tra tại chỗ, kịp thời đề xuất các biện pháp hỗ trợ cần thiết.