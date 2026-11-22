Khi các khách hàng Trung Quốc bị TSMC và Samsung dừng giao chip, có thể các thương hiệu smartphone lớn như Xiaomi, Oppo và Vivo sẽ bị vạ lây.

TSMC và Samsung Electronics được cho là đã tạm dừng một số lô chip giao cho khách hàng Trung Quốc sau khi Mỹ siết quy định xuất khẩu chất bán dẫn. Động thái này không chỉ ảnh hưởng đến nguồn cung chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), mà còn có thể khiến các nhà sản xuất smartphone như Xiaomi, Oppo và Vivo phải đối mặt với nguy cơ chậm nhận linh kiện.

Theo Financial Times, hai nhà sản xuất chip đã thông báo với một số khách hàng Trung Quốc trong những ngày gần đây rằng việc giao hàng sẽ tạm ngừng trong lúc họ xin giấy phép từ Bộ Thương mại Mỹ. Các lô hàng bị ảnh hưởng bao gồm một số bộ xử lý tiên tiến được sản xuất bằng công nghệ Mỹ.

Trong phản hồi gửi Stocktwits, TSMC cho biết hãng không bình luận về những thông tin liên quan đến trao đổi với khách hàng, nhưng đã nắm được các quy định mới của Cục Công nghiệp và An ninh Mỹ (BIS) và sẽ tuân thủ những yêu cầu áp dụng. Samsung không đưa ra phản hồi trước thời điểm thông tin được công bố.

Mỹ đóng cửa đường vòng đưa chip vào Trung Quốc

Nguyên nhân trực tiếp đến từ quy định mới do BIS thuộc Bộ Thương mại Mỹ ban hành. Theo đó, các nhà sản xuất chip sử dụng công nghệ Mỹ để chế tạo một số loại bán dẫn tiên tiến phải xin giấy phép nếu sản phẩm cuối cùng được chuyển đến khách hàng tại Trung Quốc.

Trước đây, một số công ty thiết kế chip Trung Quốc vẫn có thể đặt hàng sản xuất tại TSMC và Samsung thông qua các đơn vị đóng gói, kiểm định độc lập. Những đơn vị này xác nhận thiết kế chip không thuộc diện bị hạn chế xuất khẩu, qua đó giúp một số lô hàng được vận chuyển mà không cần xin phê duyệt trực tiếp từ chính phủ Mỹ.

Quy định mới đã loại bỏ con đường này. Các khách hàng Trung Quốc thuộc diện ảnh hưởng không thể tiếp tục sử dụng những đơn vị trung gian để né quy trình cấp phép, khiến việc tiếp cận chip hiệu năng cao trở nên khó khăn hơn.

Đây là sức ép mới đối với ngành công nghệ Trung Quốc, vốn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt linh kiện và giá chip nhớ tăng mạnh. Trong khi đó, các nhà cung cấp nội địa như Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) cũng gặp hạn chế về năng lực sản xuất.

Chip smartphone cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng

Đáng chú ý, phạm vi của quy định mới không chỉ giới hạn ở chip phục vụ AI. Mỹ cũng loại bỏ một số ngoại lệ trước đây được sử dụng để xác định chip tiên tiến thuộc nhóm sản phẩm không phục vụ mục đích AI, chẳng hạn bộ xử lý dành cho smartphone.

Theo Financial Times, TSMC và Samsung đã thông báo tạm dừng một số lô hàng cho khách hàng điện tử tiêu dùng. Một luật sư am hiểu vấn đề cho biết việc loại bỏ ngoại lệ đồng nghĩa hai hãng có thể phải xin giấy phép đối với cả những chip tiêu dùng được sản xuất bằng quy trình tiên tiến.

TSMC hiện sản xuất chip smartphone cho các thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi, Oppo và Vivo. Trong khi đó, các khách hàng Trung Quốc của Samsung có Baidu, với đơn vị phát triển chip AI Kunlun, và ByteDance, công ty mẹ của TikTok. Cả hai doanh nghiệp này đều từng tìm kiếm nguồn cung chip thay thế trong bối cảnh Nvidia gặp hạn chế bán sản phẩm tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận các lô hàng dành riêng cho Baidu hay ByteDance đã bị đình chỉ. Tương tự, việc TSMC sản xuất chip cho Xiaomi, Oppo và Vivo không đồng nghĩa cả ba hãng smartphone này chắc chắn đã bị ngừng cung cấp linh kiện.

Một người trong ngành nhận định Bộ Thương mại Mỹ nhiều khả năng vẫn cấp phép cho các loại chip smartphone tiêu dùng. Dù vậy, quá trình chờ phê duyệt có thể khiến hoạt động sản xuất bị chậm trễ, trong khi thời điểm các lô hàng được phép tiếp tục giao vẫn chưa rõ ràng.

Như vậy, quy định mới của Washington đang tạo thêm một tầng kiểm soát đối với chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Không chỉ các nhà phát triển chip AI, những doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng tại Trung Quốc cũng có thể chịu tác động từ việc siết chặt xuất khẩu này.