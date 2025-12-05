Mỹ áp lệnh trừng phạt nữ diễn viên Venezuela

Reuters cho hay Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nữ diễn viên Venezuela Jimena Araya vì cáo buộc lợi dụng hoạt động giải trí để rửa tiền và hỗ trợ cho băng nhóm tội phạm khét tiếng Tren de Aragua. T

Thông báo được Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa ra ngày 3/12 (giờ địa phương), trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép đối với mạng lưới tội phạm có tổ chức liên quan đến Venezuela.

Jimena Araya có nghệ danh Rosita, lấy từ tên nhân vật của cô trong các chương trình hài Cheverísimo và ¡A que te ríes!. Cô được cho là có quan hệ tình cảm với thủ lĩnh của Tren de Aragua. Bộ Tài chính Mỹ cho biết Araya từng giúp người này trốn khỏi một nhà tù ở Venezuela năm 2012.

Mỹ trừng phạt nữ diễn viên Venezuela vì cáo buộc rửa tiền.

Các bản cáo buộc từ giới chức Mỹ cho biết Araya rửa tiền cho tổ chức bằng cách biểu diễn DJ tại các hộp đêm, sau đó trích một phần doanh thu chuyển cho giới cầm đầu băng đảng. Một trong những địa điểm này là Maiquetia VIP Bar Restaurant tại Bogotá (Colombia). Eryk Landaeta - chủ cơ sở đồng thời là vệ sĩ và quản lý cũ của Araya cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt.

“Hoạt động buôn ma túy và buôn người của mạng lưới Tren de Aragua từ lâu đã là mối đe dọa nghiêm trọng. Mỹ sẽ sử dụng mọi biện pháp để cắt đứt khả năng tiếp cận hệ thống tài chính trong nước và quốc tế của các tổ chức khủng bố này", Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh.

Araya hiện sinh sống tại Mexico nhưng tài khoản Instagram với 3,5 triệu người theo dõi của cô thường xuyên đăng ảnh di chuyển giữa Venezuela, châu Âu và Caribe.

Nhà chức trách Mexico cho biết nước này đã trừng phạt “một nhân vật công chúng người Venezuela hoạt động trong lĩnh vực giải trí” (không nêu tên) và đã chuyển bằng chứng cho cơ quan công tố để mở vụ án hình sự.

Cũng trong ngày 3/12, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã tăng mức thưởng lên 5 triệu USD cho bất kỳ thông tin dẫn đến việc bắt giữ Giovanni Mosquera - thủ lĩnh của Tren de Aragua.

Băng nhóm Tren de Aragua vốn là băng đảng có nguồn gốc từ nhà tù Venezuela, đã trở thành tâm điểm trong chiến dịch siết chặt nhập cư của Tổng thống Donald Trump và khi Washington tăng cường hiện diện quân sự tại Caribe.

Ông Trump tuyên bố Mỹ có thể tiến hành tấn công bất kỳ quốc gia nào tham gia vận chuyển ma túy trái phép vào lãnh thổ Mỹ, bao gồm cả Venezuela và Colombia.