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Mỹ âm thầm rút máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ tại Anh

Minh Hạnh
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Mỹ đã âm thầm rút các máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ không quân tại Anh, một tuần sau khi một số người bị bắt giữ tại đây vì nghi ngờ âm mưu thực hiện các hành động khủng bố.

Mỹ rút máy bay ném bom B - 1 khỏi căn cứ tại Anh do lo ngại về an ninh - Ảnh 1.

Máy bay ném bom B-1 tại căn cứ RAF Fairford. (Ảnh: AP)

Trước đó, khoảng một chục chiếc máy bay ném bom B-1 đã được triển khai tại căn cứ không quân RAF Fairford, nằm ở phía tây bắc London. Các máy bay này từng được sử dụng cho các cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào Iran.

"Mặc dù các yêu cầu về an ninh tác chiến không cho phép chúng tôi xác nhận việc di chuyển khí tài và lực lượng theo thời gian thực, nhưng hiện nay chúng tôi có thể xác nhận rằng toàn bộ các máy bay ném bom của Mỹ từng được triển khai đến căn cứ RAF Fairford đã quay trở lại các căn cứ thường trực của chúng tại Mỹ”, một người phát ngôn của Lầu Năm Góc cho biết trong email.

Wall Street Journal là tờ báo đầu tiên đưa tin rằng các máy bay này đã được di dời khỏi căn cứ do những lo ngại về an ninh.

Thủ tướng Anh Andy Burnham hôm 30/9 tiết lộ, có "những dấu hiệu rõ ràng" cho thấy Iran có liên quan đến một âm mưu bị nghi ngờ nhắm vào căn cứ RAF Fairford. Iran tuyên bố các cáo buộc là vô căn cứ và đã triệu tập đại sứ Anh tại Tehran để làm rõ vấn đề.

Chính phủ Anh đã cho phép Mỹ sử dụng các máy bay ném bom đóng tại Fairford để tấn công những địa điểm tên lửa của Iran - lực lượng đang thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết những người tham gia âm mưu tấn công căn cứ này đã lên kế hoạch gây ra "thiệt hại lớn", trong khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng chỉ ra sự dính líu của một "thế lực nước ngoài".

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Tags

B-1

RAF

Iran

Donald Trump

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