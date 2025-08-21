MXH phẫn nộ vì nữ diễn viên "đẹp người xấu nết": Giật tóc còn mắng đồng nghiệp không ra gì, nghe mà rùng mình

Hot nhất lúc này là câu chuyện Ngu Thư Hân đang bị bóc phốt mạnh mẽ trên MXH. Mọi chuyện bắt đầu từ việc mới đây, Trương Hạo Nguyệt chia sẻ chuyện cô từng xin chữ ký của Triệu Lộ Tư. Sau đó phía bên dưới bài đăng, các fan của Ngu Thư Hân bất ngờ tràn vào rồi xin lỗi thay thần tượng vì năm xưa khi cả hai cùng tham gia chương trình "Lớp Một - Mùa Đại Học", Ngu Thư Hân từng có lời lẽ công kích Trương Hạo Nguyệt.

Câu chuyện của Ngu Thư Hân và Trương Hạo Nguyệt đang thu hút nhiều sự chú ý trên MXH.

Cụ thể, lúc đó Ngu Thư Hân nói Trương Hạo Nguyệt trông như yêu nhền nhện từ động bàn tơ bước ra. Fan của cô nàng cho rằng khi đó, Ngu Thư Hân mới vào nghề lại phải chịu nhiều áp lực nên mới lỡ lời nhưng thực ra không hề có ác ý. Dẫu vậy, Trương Hạo Nguyệt lại nói rằng lời xin lỗi thế này thậm chí còn xúc phạm cô nhiều hơn. Vì vậy, cô nàng phải nhận rất nhiều báo cáo xấu.

Ngu Thư Hân luôn xây dựng hình ảnh dễ thương, ngây thơ...

Không chỉ vậy, Ngu Thư Hân còn bị cho là từng giật tóc Trương Hạo Nguyệt. Theo đó, một cư dân mạng hỏi rằng chuyện Ngu Thư Hân tác động vật lý với Trương Hạo Nguyệt có phải thật không, và bình luận này được Trương Hạo Nguyệt thả tim - hành động được netizen coi là lời xác nhận từ phía cô nàng.

Đáng nói hơn, sau đó có netizen chất vấn chẳng phải ngày xưa Trương Hạo Nguyệt từng nói tốt về Ngu Thư Hân hay sao. Đáp lại, Trương Hạo Nguyệt ẩn ý nói rằng chẳng qua vì khi đó cô hoạt động trong showbiz nên phải làm như vậy.

...nhưng với vụ việc lần này, nhiều người cho rằng đấy chỉ là sự giả dối mà thôi.

Trước vụ việc này, nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước cách hành xử của Ngu Thư Hân. Dù đây đã là câu chuyện từ thời mới vào nghề, nhưng khán giả vẫn không khỏi cảm thấy bị lừa dối vì trên mạng, Ngu Thư Hân luôn xây dựng hình tượng nhí nhảnh, dễ thương và có EQ cao.

