MXH dậy sóng vì mỹ nhân mắc bệnh "mẹ thiên hạ": Mùa hè không cho bật điều hoà, chửi mắng bạn diễn giữa phim trường

Nữ nhân họ Châu gây náo loạn MXH vì "cái nết"

Làng giải trí Hoa ngữ đang xôn xao khi một blogger trên Weibo đăng tải bài viết tố cáo một nữ diễn viên họ Châu có thái độ ngôi sao quá mức trong lúc quay phim. Bài tố nhanh chóng leo hotsearch với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng chục nghìn bình luận và khiến cộng đồng mạng lao vào cuộc truy tìm danh tính nhân vật được ám chỉ.

Trong bài viết đang gây tranh cãi, người tố cho biết sao nữ họ Châu thường xuyên tạo áp lực cho ê-kíp bằng những yêu cầu được cho là vô lý. Dù đoàn phim quay giữa mùa hè, các cảnh trong nhà đều phải bật nhiều đèn công suất lớn khiến nhiệt độ tăng cao, không khí ngột ngạt, cô vẫn kiên quyết không cho bật điều hòa. Nam chính vì quá nóng bức đã lên tiếng đề nghị mở điều hòa nhưng ngay lập tức bị nữ chính "mắng thẳng mặt", khiến cả đoàn phải chịu cảnh quay trong không gian hầm hập suốt nhiều ngày.

Nguồn tin này cũng mô tả nữ diễn viên họ Châu có nỗi ám ảnh đặc biệt về sự sạch sẽ. Người làm tóc, stylist, thợ trang điểm hay bất kỳ ai bước vào xe riêng của cô đều bị yêu cầu mang bọc giày, hạn chế chạm vào bất cứ bề mặt nào.

Một số cảnh quay đòi hỏi tiếp xúc cơ bản như nắm tay hoặc đỡ bạn diễn đều khiến cô "giật mạnh" lại, sau đó lấy cồn sát khuẩn liên tục trước mặt mọi người. Có lần, theo lời kể, cô lớn tiếng quát một diễn viên nữ khác khiến đối phương bật khóc giữa trường quay. Cảnh tượng ấy, nếu có thật, đã khiến bầu không khí phim trường trở nên nặng nề suốt nhiều ngày.

Thậm chí trong bài đăng, người này còn nhắc rằng diễn viên họ Châu này từng hợp tác với 1 nữ diễn viên họ Đồng. Trong quá trình hợp tác, nữ diễn viên họ Đồng bị mỹ nhân họ Châu mắng cho tới mức khóc nức nở.

Những chi tiết được mô tả khiến dư luận Trung Quốc lập tức dậy sóng.

Họ cho rằng kiểu hành xử này rất giống "mẹ thiên hạ", chỉ trích kiểu nghệ sĩ tự xem mình là trung tâm, buộc mọi người phải xoay quanh ý muốn cá nhân. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng bàn tán không kém là việc bài tố không nêu tên cụ thể, chỉ nhắc đến "họ Châu", dẫn đến việc một loạt cái tên nổi tiếng bị gọi vào "vòng nghi vấn".

Weibo xuất hiện hàng loạt bình luận liệt kê những nữ diễn viên mang họ Châu đang hoạt động tích cực, từ những gương mặt đình đám như Châu Tấn, Châu Đông Vũ, Châu Vũ Đồng cho đến những cái tên trẻ hơn như Châu Y Nhiên hay Châu Khiết Quỳnh.

Nhiều fan lập tức phản bác, yêu cầu blogger đưa bằng chứng rõ ràng thay vì ám chỉ khiến hàng loạt nghệ sĩ vô cớ bị ảnh hưởng danh tiếng.

Những cái tên trong vòng nghi vấn

Trong lúc danh tính nhân vật chính vẫn mập mờ, cư dân mạng Trung Quốc không tránh khỏi việc "đào lại" những ồn ào cũ của các nghệ sĩ mang họ Châu, khiến câu chuyện trở nên rối hơn. Cái tên bị nhắc nhiều nhất là Châu Dã.

Châu Dã là cái tên được cho vào tầm ngắm vì có khuôn mặt "cọc cơ địa"

Nữ diễn viên từng vướng tranh cãi vào năm 2024 khi một đoạn video hậu trường ghi lại cảnh cô không đáp lại lời chào của phóng viên, gương mặt lạnh và gần như không biểu lộ cảm xúc. Đoạn clip do một kênh truyền thông lớn đăng tải đã khiến hình ảnh của cô bị dán mác "khó gần", "chảnh chọe" trong thời gian dài, dù sau đó Châu Dã đã xuất hiện trong nhiều sự kiện với thái độ thân thiện hơn. Chính vì quá khứ này, mỗi khi xuất hiện tin tức liên quan "thái độ ngôi sao", khán giả lại gọi tên cô dù sự việc hiện tại không có chứng cứ hay cơ sở nào cho thấy Châu Dã liên quan.

Châu Tấn

Ngoài ra, Châu Tấn cũng được nhắc tên với lý do nữ minh tinh này từng nhiều lần gây tranh cãi vì vẻ ngoài lạnh lùng, cách ứng xử đôi khi bị đánh giá là thiếu thân thiện. Có thời điểm, truyền thông ghi lại cảnh cô từ chối ký tặng tại sân bay, gương mặt tỏ rõ sự khó chịu khiến một bộ phận fan thất vọng và cho rằng cô có phần xa cách.

Khi tham gia vai trò giám khảo trong chương trình Rock&Roast, Châu Tấn cũng bị khán giả nhận xét là ít nói, thờ ơ và không tạo được sự tương tác với thí sinh, từ đó gán cho cô hình ảnh lạnh lẽo, khó gần.

Trong số những chi tiết khiến bài tố gây bão nhất chính là lời khẳng định nữ diễn viên họ Châu từng lớn tiếng quát mắng một đồng nghiệp họ Đồng ngay tại phim trường. Theo mô tả, người bị mắng vốn là diễn viên có tính cách hiền lành, ít va chạm. Cô chỉ vô tình mắc lỗi nhỏ trong lúc quay thì bị nữ chính nổi nóng đến mức bật khóc, khiến không khí trường quay căng thẳng rõ rệt. Dân mạng lập tức truy ngược các tác phẩm gần đây có sự hợp tác giữa những nghệ sĩ mang họ Châu và họ Đồng để khoanh vùng đối tượng.

Châu Y Nhiên

Trong đó, cái tên Châu Y Nhiên nhanh chóng bị nhắc đến vì từng đóng chung với Đồng Dao trong bộ phim Thời Gian Có Em, nhưng cộng đồng mạng cũng thừa nhận rằng toàn bộ vụ việc vẫn chưa có bất kỳ chứng cứ hình ảnh hay nhân chứng độc lập nào xác thực.

Nhiều cư dân mạng cũng lập tức lên tiếng phản biện rằng suy luận này có thể hoàn toàn thiếu cơ sở. Lý do được đưa ra khá thuyết phục: Châu Y Nhiên nhỏ tuổi hơn Đồng Dao nhiều năm, lại là diễn viên thuộc tuyến trẻ, vị thế trong giới không thể so sánh với đàn chị từng đoạt Thị hậu như Đồng Dao. Với tương quan địa vị như vậy, không dễ xảy ra chuyện một nữ diễn viên đại vị thấp hơn lại mắng chửi thẳng mặt một ngôi sao đàn chị từng có sức ảnh hưởng lớn trong giới truyền hình Hoa ngữ. Điều này khiến phần đông netizen cho rằng việc dựa vào chi tiết "từng đóng chung" để quy chụp danh tính là quá vội vàng, thậm chí gây oan cho những nghệ sĩ vô tình bị lôi vào chỉ vì trùng họ hoặc đóng trong cùng một dự án.

Hiện tại chưa có bất kỳ hãng truyền thông chính thống nào của Trung Quốc xác nhận vụ việc. Không có đoàn phim, công ty quản lý hay nhân vật nào đứng ra phản hồi, và cũng không có hình ảnh hoặc video hậu trường minh chứng cho những điều được tố cáo.

Tuy nhiên, điều này không ngăn được dư luận tiếp tục bàn tán. Một số người bình luận rằng trong môi trường Cbiz, scandal thái độ của sao nữ vốn rất nhạy cảm, chỉ cần một bài đăng mơ hồ cũng đủ gây bão. Cũng đã từng có trường hợp nghệ sĩ bị hiểu lầm vì một khoảnh khắc hậu trường hoặc vì cắt ghép thông tin, nên công chúng được khuyên phải thật cẩn trọng khi tiếp nhận những tin dạng này.

Tuy chưa xác minh được ai là nhân vật trung tâm của vụ việc, câu chuyện "cấm bật điều hòa giữa mùa hè, khử trùng bạn diễn liên tục và quát mắng đồng nghiệp" vẫn đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.