MXH đang phát cuồng vì nàng Bạch Tuyết đẹp nhất thế gian: Gương mặt như phép màu trời ban, chuẩn nguyên tác từng milimet

Nhan sắc của nàng khiến cả MXH gục ngã.

Gần đây, MXH đang viral đoạn video cắt từ bộ phim cổ tích Schneewittchen (2009) của Đức. Dù tác phẩm này đã phát hành cách đây nhiều năm, nhưng khi chiêm ngưỡng lại dung nhan của nàng Bạch Tuyết năm ấy, khán giả đều phải choáng ngợp trước một vẻ đẹp lộng lẫy và đầy cuốn hút.

Nhan sắc nàng Bạch Tuyết khiến cả MXH gục ngã

Qua đoạn video, có thể thấy tạo hình Bạch Tuyết trong phiên bản này đạt đến độ hoàn hảo tuyệt đối. Gương mặt của nàng đẹp đến mức người xem phải thốt lên như "một kiệt tác được nhào nặn từ sự ưu ái của tạo hóa". Được biết, đây cũng là nàng Bạch Tuyết chuẩn nguyên tác nhất lịch sử với làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng như son và mái tóc đen nhánh, dài mượt như gỗ mun - hệt như miêu tả của anh em nhà Grimm đến từng milimet.

Đặc biệt, khi so sánh với các phiên bản Bạch Tuyết khác của Hollywood - từ nét đài các, ngọt ngào của Lily Collins (Mirror Mirror), sự gai góc của Kristen Stewart (Snow White and the Huntsman), cho đến tạo hình gây nhiều tranh cãi gần đây của Rachel Zegler, nàng Bạch Tuyết của phiên bản năm 2009 này còn được đánh giá là quyến rũ nhất lịch sử. Vẻ quyến rũ của nàng không đến từ sự phô diễn da thịt mà toát ra từ đôi mắt xanh ngọc, bờ môi hờ hững, mái tóc xõa dài và một thần thái vừa trong trẻo, thánh thiện lại vừa có chút kiêu kỳ, ma mị. Nhan sắc này khiến ai ngắm nhìn cũng như bị cuốn vào vẻ đẹp của nàng.

Nguồn: TikTok

Chú thích ảnh

Bộ phim Schneewittchen (2009) là một tác phẩm nằm trong loạt phim cổ tích nổi tiếng Sechs auf einen Streich của Đức. Khác với xu hướng cải biên, thay đổi quá đà của điện ảnh hiện đại, phim dài gần 60 phút này trung thành tuyệt đối với cốt truyện cổ tích nguyên bản. Người xem được đắm chìm vào không gian châu Âu cổ kính với chiếc gương thần, quả táo độc và tình yêu của hoàng tử, mọi thứ diễn ra vừa vặn, nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc nhờ chất liệu hình ảnh đậm màu cổ điển.

Ảnh: BBC

Thủ vai nàng Bạch Tuyết là nữ diễn viên Laura Berlin. Sinh năm 1990 tại Berlin (Đức), cô xuất thân là một người mẫu nổi tiếng từ năm 15 tuổi, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m74 trước khi chính thức rẽ hướng sang nghệ thuật thứ bảy. Schneewittchen chính là bộ phim đầu tay trong sự nghiệp của Laura khi cô vừa tròn 19 tuổi. Thuở đóng Bạch Tuyết, cô nhận về vô số lời tán dương từ giới phê bình nhờ nét diễn tự nhiên, ngây thơ và một nhan sắc thách thức mọi góc máy, biến cô thành nàng công chúa khó thay thế trong lòng khán giả.

Ảnh: BBC

Sau đó, Laura Berlin tiếp tục khẳng định thực lực qua nhiều dự án phim ảnh chất lượng tại Đức như bộ ba phim viễn tưởng Ruby Red, Sapphire Blue, Emerald Green. Đặc biệt, cô đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả toàn cầu khi đảm nhận vai diễn nặng đô - Hoàng hậu Emma vùng Normandy trong series Vikings: Valhalla. Từ một nàng công chúa mong manh, Laura hóa thân xuất sắc thành một nữ chính trị gia kiệt xuất, quyền lực và đầy sắc sảo.

Ảnh: BBC

Ảnh: BBC

Ảnh: BBC

Nguồn: Pagesix